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Абрамович хочет продать «Челси» за €3,4 миллиарда

25.09.2018 18:18 — Разное | KYKY  
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С 2003 года английский футбольный клуб «Челси» принадлежит российскому миллиардеру Роману Абрамовичу. С начала сентября появились слухи о возможной продаже клуба. Например, недавно СМИ говорили, что Абрамович отказался от предложения Джима Рэтклиффа расстаться с клубом за 2 миллиарда фунтов стерлингов (2,25 миллиарда евро). Но, похоже, он все-таки хочет продать «Челси» – правда, за сумму миллиардом больше, пишет Sports.ru

Предполагается, что Джим Рэтклифф, богатейший человек Великобритании, сделает новое предложение, но пока что его нет. Причина возможной продажи футбольного клуба неизвестна, но журналисты говорят о санкциях США и стран Западной Европы против российского бизнеса. В августе сообщалось, что российский миллиардер договорился с неким инвестиционным банком проработать вопрос продажи «Челси». В клубе информацию отрицают. 

В начале сентября слухи усилились. А Bloomberg, ссылаясь на источники в самой команде, знакомые с переговорами, заявляет, что Абрамович продает «Челси» из-за желания уберечь зарубежные активы. Сумма в три миллиарда фунтов (3,43 миллиарда евро), возможно, была озвучена на одном из заседаний руководства клуба.

 
 
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С 2003 года английский футбольный клуб «Челси» принадлежит российскому миллиардеру Роману Абрамовичу. С начала сентября появились слухи о возможной продаже клуба....
 
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