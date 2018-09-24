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Абрамович хочет продать «Челси» за €3,4 миллиарда
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С 2003 года английский футбольный клуб «Челси» принадлежит российскому миллиардеру Роману Абрамовичу. С начала сентября появились слухи о возможной продаже клуба. Например, недавно СМИ говорили, что Абрамович отказался от предложения Джима Рэтклиффа расстаться с клубом за 2 миллиарда фунтов стерлингов (2,25 миллиарда евро). Но, похоже, он все-таки хочет продать «Челси» – правда, за сумму миллиардом больше,
Предполагается, что Джим Рэтклифф, богатейший человек Великобритании, сделает новое предложение, но пока что его нет. Причина возможной продажи футбольного клуба неизвестна, но журналисты говорят о санкциях США и стран Западной Европы против российского бизнеса. В августе
В начале сентября слухи усилились. А Bloomberg, ссылаясь на источники в самой команде, знакомые с переговорами,
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С 2003 года английский футбольный клуб «Челси» принадлежит российскому миллиардеру Роману Абрамовичу. С начала сентября появились слухи о возможной продаже клуба....
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