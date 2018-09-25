Футбольный клуб «Арарат-Армения» расстался с главным тренером белорусом Вадимом Скрипченко из-за неудовлетворительных результатов команды, сообщается на странице клуба в « Фейсбуке ».



Вадим Скрипченко — справа. Фото: facebook.com/araratarmeniafc

C 11 очками в 8 матчах «Арарат-Армения» занимает 5-е место среди 9 команд премьер-лиги чемпионата Армении (3 победы, 2 ничьи, 3 поражения; разница мячей 11−11).

Исполнять обязанности главного тренера будет наставник команды «Арарат-Армения-2» Артак Осеян.

Имя нового главного тренера будет объявлено в течение недели.

42-летний белорусский специалист Вадим Скрипченко стал главным тренером клуба «Арарат-Армения» в начале августа и отработал на посту менее двух месяцев.

В августе у руля армянского клуба Вадим Скрипченко сменил Андраника Бабаяна.

Команда «Арарат-Армения» создана летом 2017 года и называлась «Аван Академия». Она состояла из выпускников Ереванской футбольной академии и игроков «Пюника» различных возрастных групп. В декабре 2017 г. президент группы компаний «Ташир» россиянин Самвел Карапетян стал владельцем клуба и переименовал его в «Арарат Москва». В сезоне-2017/18 команда стала чемпионом в первенстве ПФЛ, зона «Центр» (третий по силе дивизион чемпионата России).

В июне 2018 года стало известно, что объединенная с российским клубом «Арарат Москва» и переименованная в «Арарат-Армения» команда отказалась от участия в первенстве ФНЛ и переехала в чемпионат Армении. Теперь дружина выступит в армянской премьер-лиге.

Вадим Скрипченко в минувшем сезоне возглавлял махачкалинский «Анжи». Под его руководством команда покинула российскую премьер-лигу, уступив в стыковых матчах красноярскому «Енисею» (0:3; 4:3). Однако перед стартом этого сезона «Анжи» все же оставили в премьер-лиге, поскольку пермский «Амкар» не смог продолжить выступление в элитном дивизионе из-за финансовых проблем.

Под руководством белоруса «Анжи» провел 27 матчей, в которых одержал 6 побед, еще 6 раз сыграл вничью и потерпел 15 поражений.

Предыдущий клуб Вадима Скрипченко, самарские «Крылья Советов», год назад под руководством белорусского тренера также выбыл из российской премьер-лиги.

Ранее Вадим Скрипченко возглавлял екатеринбургский «Урал», который под его руководством занял 8-е место в российской премьер-лиге, что стало тогда лучшим результатом в истории клуба.

Скрипченко начал тренерскую карьеру в 2008 году в штабе БАТЭ. В 2011—2013 годах он был главным тренером клуба «Минск», в 2013 году выиграл с ним Кубок Беларуси.