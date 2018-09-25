Используйте электроэнергию правильно

Совет Министров Республики Беларусь утвердил новые Правила электроснабжения. Документ определяет порядок взаимоотношений потребителей электроэнергии и энергоснабжающей организации (вступили в действие с 23 октября 2015 года). Обратим внимание на пункты Правил, которые указывают, как надо правильно пользоваться электроэнергией.

Гражданин, использующий электрическую энергию для бытового потребления, обязан содержать электроустановки в технически исправном состоянии. Он не вправе подключать дополнительные электроустановки, работа которых приведет к превышению разрешенной к использованию мощности, электроустановки других абонентов, а также применять предохранители и другие защитно-коммутационные аппараты, не предусмотренные проектной документацией. Не допускается включение в электрическую сеть электроприемников, ухудшающих качество электрической энергии. При проверке абонентов иногда обнаруживаем отвертки вместо пробок. Объяснение простое: при включении мощного электроприемника выключаются пробки, т. к. нагрузка на проводку намного больше допустимой. От такого рода нарушений происходят пожары и несчастные случаи.

В деревнях нашего района есть много пустующих домов, которые не обслуживаются хозяевами. В таких случаях энергоснабжающая организация имеет право приостановить подачу электроэнергии абоненту при установлении факта отсутствия нанимателя (собственника) в жилом помещении в течение одного года и более. Это подтверждается отсутствием уведомления от абонента о выбытии из жилого помещения на срок более одного года, непоступлением платежей за электроэнергию, наличием письменного подтверждения представителя энергоснабжающей организации о длительном отсутствии нанимателя (собственника) в жилом помещении. Последующее подключение таких абонентов к электрической сети производится энергоснабжающей организацией в порядке, установленном Правилами электроснабжения.

Энергоснабжающая организация имеет право вынести вводное устройство с электросчетчиком за границу земельного участка, предоставленного гражданину в частную собственность (владение, пользование), в случае:

необеспечения доступа или выявления энергоснабжающей организацией безучетного потребления электрической энергии;

нарушения схемы подключения средства расчетного учета электрической энергии, установленного в квартире, жилом доме, ином капитальном строении, принадлежащем гражданину;

повреждения средства, срыва или повреждения пломб (пломбы), установленных на нем, а также на автоматических выключателях и других коммутационных аппаратах;

искусственного торможения диска индукционного счетчика;

применения устройств и приспособлений, искажающих показания средств расчетного учета электрической энергии;

подключения электроприемников до средств расчетного учета электрической энергии;

устройства электропроводок, не предусмотренных проектом;

самовольного присоединения к электрической сети энергоснабжающей организации оборудования, устройств и приборов, не предусмотренных утвержденными проектами электроснабжения.

Энергоснабжающая организация вправе приостановить подачу электрической энергии гражданину, имеющему задолженность за два и более расчетных периода за потребленную электрическую энергию и не погасившему эту задолженность в течение пяти рабочих дней после получения письменного предупреждения, которое доставляется заказным письмом или вручается под роспись.

Все вопросы, возникающие с учетом электроэнергии, либо подключение-отключение, необходимо решать только с энергоснабжающей организацией.

Андрей ГЕРАСЁВ, инженер Сморгонского РЭС.