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"Нормальная торговля на селе". Как конкурирует потребкооперация, которую раскритиковал президент
В Беларуси надо встряхнуть потребкооперацию,
Магазин Белкоопсоюза: «Как разрешили частнику спиртное продавать, выручка у нас в магазине упала чуть ли не вполовину»
В деревне Опечки Столбцовского района проживает около 290 человек. Здесь нет детского сада и школы — детей возит в соседнюю деревню школьный автобус. Но в деревне есть два магазина — один частный, второй принадлежит Белкоопсоюзу. У второго в 10.00 многолюдно.
— Нормальная у нас торговля на селе. Всего хватает, ни в чем не нуждаемся, — говорят местные мужчины, которых встретили у магазина. — Хлеб свежий и вкусный из Столбцов привозят, колбасу продают, а что еще нужно.
Заходим в просторный торговый зал. Покупателей в магазине нет.
— Людей у нас приходит как когда. Бывает, и 30 в день. А бывает, человек в час-два, — рассказывает продавец магазина. — Во-первых, недалеко есть еще один магазин — частный. Во-вторых, некоторые пользуются доставкой продуктов на дом. Я не раз видела, как машины по улице проезжали, спрашивали, как доехать.
На стеллажах аккуратно расставлены коробки с печеньем и корзинки с конфетами, упаковки чая и пачки риса, гречки и макарон. Рядом на полке разложены буханки хлеба нескольких видов, батоны, пироги. Есть в продаже и непродовольственные товары — стиральные порошки, удобрения, средство от мышей, краска, кисточки, грабли, тройной одеколон.
— У нас есть обязательный ассортимент. К примеру, печенья должно быть не меньше 5 видов. Но какое брать, я уже выбираю сама. Знаю, что любят мои покупатели. Вот дачники в летнее время покупают печенье подороже, — рассказывает женщина. — Если люди просят что-то привезти, мы выполняем заявку. Кто-то любит колбасу подороже, но у нас каких-то очень дорогих товаров в постоянном ассортименте нет, в основном что подешевле. Весной нужны семена, и мы везем — и овощей, и цветов.
За одеждой жители деревни ездят в райцентр. Здесь, в магазине, можно купить только кое-какое белье, носки и футболки, но далеко не любой расцветки и размеров.
— Пожилые иногда тоже просят привезти им что-то из одежды. В основном это пижамки какие-то, халаты. Привозим, — рассказывает продавец.
Есть в магазине и фрукты с овощами. Кило яблок стоит 49 копеек, арбуза — 55, морковь — 69 копеек.
— Были и перцы, и сливы. Капусту берут хорошо, морковку, у кого-то свекла не уродилась, заказывают, — перечисляет продавец. — У нас вообще цены лояльные. Видите, акций в магазине много. Где-то с поставщиками удается о более выгодной закупке договориться.
В магазин зашла пожилая покупательница, взяла две булки хлеба и батон. Чек получился на 3 рубля 17 копеек.
— У людей разный достаток, — говорит продавец. — Кто-то берет хлеб и молоко. Кто-то и колбасу далеко не самую дешевую покупает. Чек может быть и пару рублей, и 30−40 рублей.
Возвращаясь к ценам, здесь они на многие товары не выше, чем в Минске. К примеру, упаковка обезжиренного творога весом 400 грамм стоит 1,65 рубля. Если покупать такой в столице, то дешевле 1,99 рубля не на акции вряд ли найдешь. Самая дорогая вареная колбаса в магазине в Опечках стоит 6,05 рубля. Есть дешевле — по 5,66 рубля. Самая дешевая колбаса стоит по 3,31 рубля. Грудинка продается по 11,05 рубля. Цены на макароны начинаются от 99 копеек за 900 грамм. Рис стоит 1,89 рубля за килограмм, манка — 1,26 рубля, гречка — 92 копейки.
В магазин зашла еще одна покупательница.
— Мне больше нравится этот магазин. Здесь есть все товары, которые мне нужны, в частный даже не захожу. В ценах разница 2 копейки, — рассказывает женщина.
Следом зашел мужчина, которому не хватило 2 копеек на покупку. Попросил записать долг, но продавец отказалась, потому что знает, «как они принесут».
Продавец говорит, что магазин не дотягивает до плана по выручке.
— Хотя в месяц бывает, что и 95 тысяч, и 97 тысяч рублей получается, — говорит продавец. — Как разрешили частнику спиртное продавать, выручка в у нас в магазине упала чуть ли не вполовину. Потому что когда люди покупают спиртное, они и к нему что-то из еды берут — кусочек того, кусочек того. А алкоголь в том магазине дешевле, поэтому за этим идут туда. Но разговора, чтобы нас закрыть, пока не было. Да, сейчас многие магазины закрываются, некоторые не окупаются.
Среди прочего магазин принимает стеклотару. Банка 0,7 литра стоит 11 копеек, 0,5 — 10, а трехлитровая — 40 копеек. Бутылки принимают по цене от 5 до 12 копеек.
— Да, многие приносят. Это ведь лишняя копеечка. Есть и ящики для этого у нас, — говорит продавец. Когда собирается нужное количество, их забирают.
Частный магазин: сладостей много, но нет хлеба и творога
Частный магазин в Опечках пришлось поискать. Когда мы подъехали к указанному местными жителями месту, то долго сомневались, что это магазин — небольшой павильончик со светящейся вывеской на окне «Открыто». Внутри все до потолка заставлено товаром.
Что сразу бросается в глаза, большой выбор сладостей. А вот хлеба на полке нет.
— Нам позже привозят, чем в тот магазин (Белкоопсоюза. — Прим.ред.). У них завоз с 8.00 до 9.00. Поэтому за хлебом сейчас люди идут туда. Но зато они закрываются в 17.00, а мы работаем до 20.00. К нам вечером идут, — говорит продавец. — Нам еще молочные продукты позже иногда завозят. Но мы стараемся, чтобы у нас всегда были товары первой необходимости — сахар, соль, спички, масло.
В морозильнике лежат замороженные колбаски по 7 рублей за кило, рыбные и куриные котлеты по 4,8 рубля, мойва по 2,9 рубля и минтай по 4,6 рубля. В холодильнике по соседству лежат колбасы: вареные — от 4,3 рубля, варено-копченая — по 12,5 рубля и копченая — по 19,8 рубля. Есть еще сосиски, мясные рулеты и сардельки. Рядом с колбасой — скумбрия холодного копчения. Выбор очевидно больше, чем в магазине Белкоопсоюза. Но сравнить цены в двух магазинах сложно, товар заметно отличается.
Вот чего нет в магазине, так это фруктов и овощей. «Они бывают, но редко, — говорит продавец. — В основном весной возим, когда люди только начинают сажать огороды. Хотя у нас часто ездит доставка из Барановичей. Можно заказать, это бесплатно».
Продавец поясняет, что у нее в магазине нет многого из того, что продается в белкоопсоюзовском.
— К примеру, резиновые сапоги у них есть, лампочки, ведра. Те же канцтовары. Мы всего этого не продаем. Ручки, раскраски детские у нас есть, а вот тетрадей, красок и подобного не возим. Я и сама в том магазине кое-что беру. Просила тазики привезти, потому что из Стобцов везти неудобно, они объемные, у меня машины нет, — рассказывает женщина. — Зато у нас большой выбор стиральных порошков, мыла, губки для мытья посуды есть.
За 20 минут, которые мы были в магазине, никто из покупателей так и не зашел.
— Вообще людей приходит достаточно много, некоторые даже из соседних деревень приезжают. Конечно, очередей по 8−10 человек, как в Столбцах, в продуктовых, у нас нет. Но зимой в конце рабочего дня может быть очередь из человек 4−5, — делится наблюдениям продавец. — Летом работать тяжелее, наплыв людей больше, но и выручка значительно выше. У нас есть дом отдыха на Немане. В сезон приезжают отдыхающие. Плюс дачники приезжают.
Продавец рассказывает, что с появлением в их магазине спиртного выручка значительно увеличилась. Напомним, президентский 345-й указ
— Не могу сказать насколько, но алкоголь у нас хорошо берут, — сказала продавец.
Наконец в магазин зашла одна покупательница, купила шоколадное яйцо для внучки.
— Всего нам здесь хватает! — говорит покупательница, которая работает дояркой на ферме. — Вы посмотрите, продуктов море: печенье, кофе, 20 видов конфет, колбаса. Хватило бы денег все это переесть. Зарплаты ведь у нас в колхозе никакие, а еще за свет заплати, за газ. Цены на продукты нормальные, как и везде, зарплаты только пусть бы президент дал побольше.
— А одежду где покупаете? — интересуюсь.
— А что мне нужно на ферму? Платье вечернее в пол? Вот штаны, сапоги резиновые есть, сын куртку отдал свою старую. Говорит, мама, бери, она теплая, а то у вас на работе везде дует. Домой пришла, в халат переоделась. Сносить бы то, что в шкафах висит.
Еще одна местная жительница сказала, что ходит только к частнику, потому что «во втором магазине ничего особо нет, как и в ее детстве».
— А маленький частный ларек закрывает все потребности — что ни спроси, все у них есть. Не то что во втором, как он еще не закрылся. В киоске даже селедка есть, настоящая соленая. Как-то захотелось, спросила на авось и удивилась, когда предложили сразу несколько видов, — рассказывает женщина. — Если посмотрите, у ларька все останавливаются — у магазина никогда машин нет.
Пожилой житель деревни, которого мы встретили на выезде из населенного пункта, сказал, что оба магазина в деревне хорошие и оба нужны.
— Чего нет в одном, есть во втором. Вот в государственном с продуктами похуже, зато для хозяйства мелочи нужные есть. Работают они в разное время — это тоже удобно, — приводит аргументы мужчина. — Да и с разных концов деревни люди ходят до ближайшего — это важно для стариков.
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FINANCE.TUT.BY побывал в деревне, где рядом работают два магазина: один частный, второй - Белкоопсоюза, и спросил у местных жителей, где они закупают товары.
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