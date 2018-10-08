"Нормальная торговля на селе". Как конкурирует потребкооперация, которую раскритиковал президент

В Беларуси надо встряхнуть потребкооперацию, потребовал президент от Белкоопсоюза. На предприятии сразу же отреагировали на критику: цены не выше, чем у частников, а убыточные магазины, которых по всей стране около двух тысяч, закрывать не будут. При этом уровень торговли на селе намерены поднять до городского. FINANCE.TUT.BY побывал в деревне, где рядом работают два магазина: один частный, второй — Белкоопсоюза, и спросил у местных жителей, где они покупают товары.





Белкоопсоюз — крупный оператор торговли, его сеть насчитывает свыше 8,5 тысячи торговых объектов и 700 автомагазинов. За последние 5 лет доля потребкооперации в объеме розничного товарооборота торговли снизилась , сейчас, по данным МАРТ, этот показатель составляет ниже 7%. В 2016 году году активно освещались проблемы организации. У МАРТ, в частности, были вопросы к Белкоопсоюзу в части своевременности расчетов с поставщиками. Глава МАРТ Владимир Колтович в июне этого года, говоря о монополизме в торговле, привел пример Белкоопсоюза. «Итоги монополизма мы пожинаем сегодня. Это Белкоопсоюз, просто потому что исторически так сложилось. Где Белкоопсоюз не может работать, там пустые магазины и не выполняется конституционное право человека купить товар», — сказал министр.

Магазин Белкоопсоюза: «Как разрешили частнику спиртное продавать, выручка у нас в магазине упала чуть ли не вполовину»

В деревне Опечки Столбцовского района проживает около 290 человек. Здесь нет детского сада и школы — детей возит в соседнюю деревню школьный автобус. Но в деревне есть два магазина — один частный, второй принадлежит Белкоопсоюзу. У второго в 10.00 многолюдно.

— Нормальная у нас торговля на селе. Всего хватает, ни в чем не нуждаемся, — говорят местные мужчины, которых встретили у магазина. — Хлеб свежий и вкусный из Столбцов привозят, колбасу продают, а что еще нужно.





Заходим в просторный торговый зал. Покупателей в магазине нет.

— Людей у нас приходит как когда. Бывает, и 30 в день. А бывает, человек в час-два, — рассказывает продавец магазина. — Во-первых, недалеко есть еще один магазин — частный. Во-вторых, некоторые пользуются доставкой продуктов на дом. Я не раз видела, как машины по улице проезжали, спрашивали, как доехать.

На стеллажах аккуратно расставлены коробки с печеньем и корзинки с конфетами, упаковки чая и пачки риса, гречки и макарон. Рядом на полке разложены буханки хлеба нескольких видов, батоны, пироги. Есть в продаже и непродовольственные товары — стиральные порошки, удобрения, средство от мышей, краска, кисточки, грабли, тройной одеколон.

— У нас есть обязательный ассортимент. К примеру, печенья должно быть не меньше 5 видов. Но какое брать, я уже выбираю сама. Знаю, что любят мои покупатели. Вот дачники в летнее время покупают печенье подороже, — рассказывает женщина. — Если люди просят что-то привезти, мы выполняем заявку. Кто-то любит колбасу подороже, но у нас каких-то очень дорогих товаров в постоянном ассортименте нет, в основном что подешевле. Весной нужны семена, и мы везем — и овощей, и цветов.

За одеждой жители деревни ездят в райцентр. Здесь, в магазине, можно купить только кое-какое белье, носки и футболки, но далеко не любой расцветки и размеров.





— Пожилые иногда тоже просят привезти им что-то из одежды. В основном это пижамки какие-то, халаты. Привозим, — рассказывает продавец.

Есть в магазине и фрукты с овощами. Кило яблок стоит 49 копеек, арбуза — 55, морковь — 69 копеек.

— Были и перцы, и сливы. Капусту берут хорошо, морковку, у кого-то свекла не уродилась, заказывают, — перечисляет продавец. — У нас вообще цены лояльные. Видите, акций в магазине много. Где-то с поставщиками удается о более выгодной закупке договориться.





В магазин зашла пожилая покупательница, взяла две булки хлеба и батон. Чек получился на 3 рубля 17 копеек.

— У людей разный достаток, — говорит продавец. — Кто-то берет хлеб и молоко. Кто-то и колбасу далеко не самую дешевую покупает. Чек может быть и пару рублей, и 30−40 рублей.

Возвращаясь к ценам, здесь они на многие товары не выше, чем в Минске. К примеру, упаковка обезжиренного творога весом 400 грамм стоит 1,65 рубля. Если покупать такой в столице, то дешевле 1,99 рубля не на акции вряд ли найдешь. Самая дорогая вареная колбаса в магазине в Опечках стоит 6,05 рубля. Есть дешевле — по 5,66 рубля. Самая дешевая колбаса стоит по 3,31 рубля. Грудинка продается по 11,05 рубля. Цены на макароны начинаются от 99 копеек за 900 грамм. Рис стоит 1,89 рубля за килограмм, манка — 1,26 рубля, гречка — 92 копейки.

В магазин зашла еще одна покупательница.

— Мне больше нравится этот магазин. Здесь есть все товары, которые мне нужны, в частный даже не захожу. В ценах разница 2 копейки, — рассказывает женщина.

Следом зашел мужчина, которому не хватило 2 копеек на покупку. Попросил записать долг, но продавец отказалась, потому что знает, «как они принесут».





Продавец говорит, что магазин не дотягивает до плана по выручке.

— Хотя в месяц бывает, что и 95 тысяч, и 97 тысяч рублей получается, — говорит продавец. — Как разрешили частнику спиртное продавать, выручка в у нас в магазине упала чуть ли не вполовину. Потому что когда люди покупают спиртное, они и к нему что-то из еды берут — кусочек того, кусочек того. А алкоголь в том магазине дешевле, поэтому за этим идут туда. Но разговора, чтобы нас закрыть, пока не было. Да, сейчас многие магазины закрываются, некоторые не окупаются.



Зарплата у продавца зависит от выручки. По словам женщины, «пока что ее все устраивает, 400 рублей в месяц выходит».

Среди прочего магазин принимает стеклотару. Банка 0,7 литра стоит 11 копеек, 0,5 — 10, а трехлитровая — 40 копеек. Бутылки принимают по цене от 5 до 12 копеек.

— Да, многие приносят. Это ведь лишняя копеечка. Есть и ящики для этого у нас, — говорит продавец. Когда собирается нужное количество, их забирают.





Частный магазин: сладостей много, но нет хлеба и творога

Частный магазин в Опечках пришлось поискать. Когда мы подъехали к указанному местными жителями месту, то долго сомневались, что это магазин — небольшой павильончик со светящейся вывеской на окне «Открыто». Внутри все до потолка заставлено товаром.

Что сразу бросается в глаза, большой выбор сладостей. А вот хлеба на полке нет.





— Нам позже привозят, чем в тот магазин (Белкоопсоюза. — Прим.ред.). У них завоз с 8.00 до 9.00. Поэтому за хлебом сейчас люди идут туда. Но зато они закрываются в 17.00, а мы работаем до 20.00. К нам вечером идут, — говорит продавец. — Нам еще молочные продукты позже иногда завозят. Но мы стараемся, чтобы у нас всегда были товары первой необходимости — сахар, соль, спички, масло.

В морозильнике лежат замороженные колбаски по 7 рублей за кило, рыбные и куриные котлеты по 4,8 рубля, мойва по 2,9 рубля и минтай по 4,6 рубля. В холодильнике по соседству лежат колбасы: вареные — от 4,3 рубля, варено-копченая — по 12,5 рубля и копченая — по 19,8 рубля. Есть еще сосиски, мясные рулеты и сардельки. Рядом с колбасой — скумбрия холодного копчения. Выбор очевидно больше, чем в магазине Белкоопсоюза. Но сравнить цены в двух магазинах сложно, товар заметно отличается.





Вот чего нет в магазине, так это фруктов и овощей. «Они бывают, но редко, — говорит продавец. — В основном весной возим, когда люди только начинают сажать огороды. Хотя у нас часто ездит доставка из Барановичей. Можно заказать, это бесплатно».

Продавец поясняет, что у нее в магазине нет многого из того, что продается в белкоопсоюзовском.

— К примеру, резиновые сапоги у них есть, лампочки, ведра. Те же канцтовары. Мы всего этого не продаем. Ручки, раскраски детские у нас есть, а вот тетрадей, красок и подобного не возим. Я и сама в том магазине кое-что беру. Просила тазики привезти, потому что из Стобцов везти неудобно, они объемные, у меня машины нет, — рассказывает женщина. — Зато у нас большой выбор стиральных порошков, мыла, губки для мытья посуды есть.

За 20 минут, которые мы были в магазине, никто из покупателей так и не зашел.

— Вообще людей приходит достаточно много, некоторые даже из соседних деревень приезжают. Конечно, очередей по 8−10 человек, как в Столбцах, в продуктовых, у нас нет. Но зимой в конце рабочего дня может быть очередь из человек 4−5, — делится наблюдениям продавец. — Летом работать тяжелее, наплыв людей больше, но и выручка значительно выше. У нас есть дом отдыха на Немане. В сезон приезжают отдыхающие. Плюс дачники приезжают.





Продавец рассказывает, что с появлением в их магазине спиртного выручка значительно увеличилась. Напомним, президентский 345-й указ разрешил юрлицам продавать алкоголь в деревенских магазинах с торговой площадью меньше 50 квадратных метров.

— Не могу сказать насколько, но алкоголь у нас хорошо берут, — сказала продавец.

Наконец в магазин зашла одна покупательница, купила шоколадное яйцо для внучки.

— Всего нам здесь хватает! — говорит покупательница, которая работает дояркой на ферме. — Вы посмотрите, продуктов море: печенье, кофе, 20 видов конфет, колбаса. Хватило бы денег все это переесть. Зарплаты ведь у нас в колхозе никакие, а еще за свет заплати, за газ. Цены на продукты нормальные, как и везде, зарплаты только пусть бы президент дал побольше.

— А одежду где покупаете? — интересуюсь.

— А что мне нужно на ферму? Платье вечернее в пол? Вот штаны, сапоги резиновые есть, сын куртку отдал свою старую. Говорит, мама, бери, она теплая, а то у вас на работе везде дует. Домой пришла, в халат переоделась. Сносить бы то, что в шкафах висит.





Еще одна местная жительница сказала, что ходит только к частнику, потому что «во втором магазине ничего особо нет, как и в ее детстве».

— А маленький частный ларек закрывает все потребности — что ни спроси, все у них есть. Не то что во втором, как он еще не закрылся. В киоске даже селедка есть, настоящая соленая. Как-то захотелось, спросила на авось и удивилась, когда предложили сразу несколько видов, — рассказывает женщина. — Если посмотрите, у ларька все останавливаются — у магазина никогда машин нет.

Пожилой житель деревни, которого мы встретили на выезде из населенного пункта, сказал, что оба магазина в деревне хорошие и оба нужны.

— Чего нет в одном, есть во втором. Вот в государственном с продуктами похуже, зато для хозяйства мелочи нужные есть. Работают они в разное время — это тоже удобно, — приводит аргументы мужчина. — Да и с разных концов деревни люди ходят до ближайшего — это важно для стариков.

Между тем Белкоопсоюз не только занимается розничной торговлей, принимает стеклотару, но и выполняет другие функции. К примеру, в этом году в Беларуси начали масштабный сбор отходов электрического и электронного оборудования у населения. Среди инициаторов программы был и Белкоопсоюз. У магазинов Белкоопсоюза могут появиться и другие функции. Так, в Беларуси намерены упростить законодательство о платежных услугах. Белорусам хотят разрешить снимать деньги по карточкам в кассах магазинов и организаций сервиса. Но пока только в тех населенных пунктах, где нет банковских отделений, банкоматов, почтовых отделений или другой возможности снять деньги. В Нацбанке ранее отмечали, что для этого, например, Белкоопсоюз, «Родны кут» и другие подобные компании могут зарегистрироваться как поставщики платежных услуг или как платежные агенты ЕРИП, поясняет начальник отдела надзора за платежной системой главного управления платежной системы и цифровых технологий Нацбанка Татьяна Рускевич. Через кассы сельмагов, как планируется, можно будет оплатить в том числе жилищно-коммунальные услуги.