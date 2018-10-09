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Минск и Москва начали процесс согласования цены на газ до 2025 года

10.10.2018 07:32 — Разное | Партизан  
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Беларусь и Россия к июлю следующего года разработают документ о формировании цены на российский газ для Беларуси на период до 2025 года, заявил журналистам глава Минэнерго РБ Виктор Каранкевич.

В апреле 2017 года две страны подписали документы, которые сняли разногласия в нефтегазовой сфере. Так, Беларусь получила право на реэкспорт 6 миллионов тонн российской нефти из 24 миллионов, которые страна получает без пошлины. Зачисление таможенных платежей будет происходить в бюджет Беларуси. На 21018 и 2019 годы Минск получил более низкую цену на газ — 129 и 127 долларов за тысячу кубометров соответственно.

"Созданы рабочие группы РФ и Республикой Беларусь с привлечением профильных министерств, которые должны подготовить предложения по внесению изменений в ценовое соглашение 2011 года. Там же могут быть рассмотрены вопросы формирования цены на природный газ на 2020-2024 годы", — отметил Каранкевич.

Он подчеркнул, что такой документ должен быть подготовлен до 1 июля 2019 года.


Вопрос о формуле цены на российский газ для Минска в 2020–2024 годах уже обсуждался. Согласована формула цены на газ в 2018–2019 годах, на уровне вице-премьеров двух стран начались переговоры об условиях поставки газа в Беларусь в последующие годы до момента создания единого рынка газа в ЕАЭС.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь и Россия к июлю следующего года разработают документ о формировании цены на российский газ для Беларуси на период до 2025 года, заявил журналистам глава...
 
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