Минск и Москва начали процесс согласования цены на газ до 2025 года

В апреле 2017 года две страны подписали документы, которые сняли разногласия в нефтегазовой сфере. Так, Беларусь получила право на реэкспорт 6 миллионов тонн российской нефти из 24 миллионов, которые страна получает без пошлины. Зачисление таможенных платежей будет происходить в бюджет Беларуси. На 21018 и 2019 годы Минск получил более низкую цену на газ — 129 и 127 долларов за тысячу кубометров соответственно.





"Созданы рабочие группы РФ и Республикой Беларусь с привлечением профильных министерств, которые должны подготовить предложения по внесению изменений в ценовое соглашение 2011 года. Там же могут быть рассмотрены вопросы формирования цены на природный газ на 2020-2024 годы", — отметил Каранкевич.





Он подчеркнул, что такой документ должен быть подготовлен до 1 июля 2019 года.









Вопрос о формуле цены на российский газ для Минска в 2020–2024 годах уже обсуждался. Согласована формула цены на газ в 2018–2019 годах, на уровне вице-премьеров двух стран начались переговоры об условиях поставки газа в Беларусь в последующие годы до момента создания единого рынка газа в ЕАЭС.