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Беларусь может поставить допобъемы продовольствия в РФ в IV квартале, не ввезенные из-за ограничений Россельхознадзора - Минсельхозпрод

11.10.2018 12:14 — Разное | Интерфакс  
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Вопрос по поставкам дополнительных объемов белорусского продовольствия в Россию, выпавших из-за ограничений Россельхознадзора, может быть решен на следующей неделе, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Леонид Заяц.

"На будущей неделе в понедельник решится окончательно вопрос по поставкам нашей продукции в 2018 году, чтобы восполнить тот пробел, который образовался за восемь месяцев (из-за введенный российской стороной ограничений на поставку продукции с ряда белорусских предприятий - ИФ)", - сказал Л.Заяц журналистам в четверг в Могилеве.

Как отметил глава ведомства, таким образом, Беларусь сможет в IV квартале осуществить поставки в рамках баланса на 2018 год.

По словам министра, соответствующей вопрос будет рассматриваться вице-премьером РФ Алексеем Гордеевым.

Л.Заяц также сообщил, что Минск составил перечень предприятий, которые будут осуществлять эти допоставки, разбив объемы по видам готовой продукции. "Мы передали этот список вчера, чтобы можно было принять оперативное решение для выполнения обещания", - сказал глава Минсельхозпрода.

Выступая на заседании аграрной секции форума регионов Беларуси и России, глава Минсельхозпрода заявил, что республика из-за ограничительных мер, вводимых Россельхознадзором недопоставила порядка 1 млн тонн молокопродукции на российский рынок.

"Имеют место быть проблемы с реализацией белорусской сельхозпродукции на рынке России без убедительных на то оснований. (…) За полтора года российский потребитель недополучил порядка 1 млн тонн белорусской молочной продукции, исходя из балансов спроса и предложения продовольствия, которые были согласованы", - сказал министр.

По словам Л.Зайца, несмотря на принимаемые минсельхозами двух стран меры, "барьеры и ограничения по доступу белорусской продукции на рынок РФ до настоящего времени не сняты". "Взаимный товарооборот сельхозпродукцией, продуктами питания снижается, уровень обеспечения товарами первой необходимости падает", - констатировал он.

Как сообщалось, 11-12 октября в Могилеве проходит форум регионов Беларуси и России.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Вопрос по поставкам дополнительных объемов белорусского продовольствия в Россию, выпавших из-за ограничений Россельхознадзора, может быть решен на следующей...
 
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