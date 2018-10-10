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12-15 октября ГАИ проведёт акцию «Трезвый водитель»
11.10.2018 — Разное | Слуцк Город
С целью предупреждения ДТП, совершённых в состоянии алкогольного опьянения, в Минской области с 12 по 15 октября пройдёт профилактическая акция «Трезвый водитель», сообщил сайту SlutskGorod инспектор ДПС ГАИ Слуцкого РОВД Дмитрий Семибратов.
В этот период времени Госавтоинспекция Минщины усилит контроль за физическим состоянием водителей, дежурство экипажей ГАИ будет приближено к местам массового отдыха граждан. В рейдовых мероприятиях будут задействованы сотрудники милиции общественной безопасности и дружинники.
Напомним, что управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения является одним из самых серьезных нарушений Правил. По статистике, до 10% аварий совершается в состоянии опьянения, а тяжесть последствий таких ДТП значительно выше по сравнению с обычными авариями.
ГАИ в очередной раз обращается ко всем участникам движения с просьбой: если вы видите, что транспортным средством управляет водитель в состоянии алкогольного опьянения, обязательно сообщите об этом по телефону 102 (звонок бесплатный). Ваш звонок может спасти чью-то жизнь.
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С целью предупреждения ДТП, совершённых в состоянии алкогольного опьянения, в Минской области с 12 по 15 октября пройдёт профилактическая акция «Трезвый водитель».
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