|
Кричалка, звучавшая на минском стадионе "Динамо", признана экстремистской
Во время матча Беларусь — Сан-Марино. Фото: БЕЛТА​
Как пишет на сайте
Постановление суда начало действовать на днях. А 12 и 15 октября белорусская сборная сыграет в Лиге наций домашние поединки с Люксембургом и Молдовой.
Как сообщало Еврорадио, Белорусская федерация футбола предупреждала фанатов, что за политические кричалки УЕФА наложит на нее санкции. Но европейская федерация наказала АБФФ штрафом только за пиротехнику на трибунах.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее в Беларуси наказывали за распространение в интернете видео с ней, теперь предусмотрено наказание и за скандирование.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)