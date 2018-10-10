

Во время матча Беларусь — Сан-Марино. Фото: БЕЛТА​

звучавшая

Как пишет на сайтеглавный редактор журнала "Спецназ", после упомянутого матча главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД выступило с инициативой расширения границ административных санкций по антиэкстремистской статье 17.11. За основу было принято прежнее решение Республиканской экспертной комиссии. И недавно суд Центрального района столицы принял постановление. В результате за любое цитирование или озвучивание кричалки налагаются штрафы или административные аресты.Постановление суда начало действовать на днях. А 12 и 15 октября белорусская сборная сыграет в Лиге наций домашние поединки с Люксембургом и Молдовой.Как сообщало Еврорадио, Белорусская федерация футбола предупреждала фанатов, что за политические кричалки УЕФА наложит на нее санкции. Но европейская федерация наказала АБФФ штрафом только за пиротехнику на трибунах.