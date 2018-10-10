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Кричалка, звучавшая на минском стадионе "Динамо", признана экстремистской

11.10.2018 14:50 — Разное | UDF  
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Во время матча Беларусь — Сан-Марино. Фото: БЕЛТА&#8203;
Кричалка, звучавшая 8 сентября на минском стадионе "Динамо" во время матча футбольных сборных Беларуси и Сан-Марино, признана экстремистской. Ранее в Беларуси наказывали за распространение в интернете видео с ней, теперь предусмотрено наказание и за скандирование.

Как пишет на сайте sb.by главный редактор журнала "Спецназ" Андрей Дементьевский, после упомянутого матча главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД выступило с инициативой расширения границ административных санкций по антиэкстремистской статье 17.11. За основу было принято прежнее решение Республиканской экспертной комиссии. И недавно суд Центрального района столицы принял постановление. В результате за любое цитирование или озвучивание кричалки налагаются штрафы или административные аресты.

Постановление суда начало действовать на днях. А 12 и 15 октября белорусская сборная сыграет в Лиге наций домашние поединки с Люксембургом и Молдовой.

Как сообщало Еврорадио, Белорусская федерация футбола предупреждала фанатов, что за политические кричалки УЕФА наложит на нее санкции. Но европейская федерация наказала АБФФ штрафом только за пиротехнику на трибунах.

 
 
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Ранее в Беларуси наказывали за распространение в интернете видео с ней, теперь предусмотрено наказание и за скандирование.
 
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