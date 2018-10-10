V Форум регионов Беларуси и России проходит в Могилеве

Белорусы и россияне верят в успех союзного строительства — Михаил Мясникович





Михаил Мясникович обратил внимание, что для участия в V Форуме регионов Беларуси и России прибыли представители 35 российских регионов: от Брянска до Дальнего Востока, Ямало-Ненецкого национального округа. «Это говорит о том, что люди верят в наше союзное строительство, в успех союзного договора и наших союзных отношений», — убежден спикер. «Это дорогого стоит, этого не измерить деньгами и контрактами», — добавил он.

Парламенты двух стран должны делать все, для того чтобы оправдать это высокое доверие россиян и белорусов, подчеркнул Михаил Мясникович.

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко в свою очередь поблагодарила белорусскую сторону за прекрасную программу и гостеприимство. Она также акцентировала внимание, что впервые на Форум регионов в Беларусь прибыла столь представительная российская делегация, только официальных лиц в ней больше ста человек. А проект «Город мастеров», по словам Валентины Матвиенко, — это замечательная возможность для белорусов и россиян еще ближе познакомиться с культурным наследием друг друга.





Брестская область на Форуме регионов подпишет соглашения с Бурятией и Калужской областью

Подписание межрегиональных документов состоится 12 октября. Соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной областях между Брестским областным исполнительным комитетом и правительством Республики Бурятия подпишут руководители регионов Анатолий Лис и Алексей Цыденов. Также будет заключена договоренность о международных и внешнеэкономических связях в торгово-экономической и социально-культурной сферах между Брестским облисполкомом и правительством Калужской области. Документ соответственно подпишут заместитель председателя облисполкома Андрей Клец и первый заместитель губернатора российского региона Дмитрий Денисов.

Кроме того, на площадках форума запланирована встреча делегаций Брестской и Воронежской областей, на которой предполагается обсудить вопросы развития взаимного сотрудничества.

«При подготовке к форуму за июнь-сентябрь предприятия области подписали с резидентами России коммерческих контрактов на общую сумму около $58 млн. Темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил 115,3%. Непосредственно в Могилеве ожидается подписание соглашения между Барановичским производственным хлопчатобумажным объединением и российской компанией на 70 млн российских рублей. Предприятия управляющей компании холдинга «Концерн Брестмясомолпром» подпишут контракты на 350 млн российских рублей», — рассказал председатель комитета Михаил Баценко.

На региональной площадке представлен туристический потенциал Брестской области, свою продукцию презентуют Брестский мясокомбинат, «Савушкин продукт», «Берестейский пекарь», «Пинскдрев», «Полесье», «ПП Полесье», Малоритский консервноовощесушильный комбинат, Брестский ликеро-водочный завод «Белалко», Брестский чулочный комбинат, Барановичский опытно-механический завод.

«Могилевлифтмаш» и российская компания «НЛМ» подписали контракт на 500 млн российских рублей

ОАО «Могилевлифтмаш» и ООО ПО «НЛМ» (Электросталь, Россия) во время V Форума регионов Беларуси и России подписали контракт о поставках продукции на 500 млн российских рублей. Об этом журналистам сообщил генеральный директор российского предприятия Геннадий Гончаров.





Контракт предусматривает поставки в Россию лифтового оборудования на ближайшие три года — около 1,5-2 тыс. лифтов в год.

«Наше сотрудничество продолжается уже 10 лет. Но если раньше это были разовые поставки лифтов, то с прошлого года мы вышли на новый уровень взаимодействия и намерены его поступательно наращивать. Свидетельство тому и подписанный сегодня договор, — сказал Геннадий Гончаров. — Нас удовлетворяет уровень качества, цена и сроки поставки могилевской продукции, а в перспективе мы планируем рассмотреть и вопросы по выпуску совместного продукта».

Белорусские лифты будут поставляться в разные регионы России. Так, уже проработаны и достигнуты договоренности с партнерами в Самаре, Ростове, Хабаровске, Санкт-Петербурге и Московской области.

Как рассказали в отделе маркетинга «Могилевлифтмаша», предприятие в настоящее время входит в тройку основных поставщиков лифтового оборудования на рынке России. В 2017 году в соседнюю страну поставлено 7828 лифтов, что составляет 66% в общем объеме реализации продукции. На территории России действует 71 дилер, три совместных предприятия, четыре сборочных производства и 36 сервисных центров.

Министр ЕЭК: противодействие надзорных органов в ЕАЭС открывает дорогу импорту из третьих стран

Надзорным органам стран ЕАЭС необходимо отказаться от борьбы друг с другом, чтобы не открывать дорогу импорту. Такое мнение высказал журналистам на полях V Форума регионов член Коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко.





По словам министра, надзорные органы «сегодня увлеклись тем, чтобы доказать друг другу, кто может, а кто не может поставлять молоко или какой-то вид продукции». А в это время на рынок фактически беспрепятственно заходит импортная продукция.

«Создана целая система выдачи документов, которые можно получить в любом месте и в любом виде. Борясь между собой, надзорные структуры всех стран показывают свои мощные плечи, останавливают друг друга, а в это время открыли дорогу импорту. Рынок полностью открыт», — отметил Виктор Назаренко.

Эта тема, по его словам, выходит на первый план. «И мы сегодня действительно говорим о том, что это самая настоящая тема экономической безопасности наших государств», — резюмировал министр.



Белорусские переработчики заключили договоры на поставку в Россию продукции на $123 млн



Подписание документов состоялось по итогам работы секции «Аграрная политика Союзного государства: опыт, проблемы и перспективы», которая прошла в Могилевском государственном университете продовольствия. Самые крупные контракты с российскими партнерами у Гродненского мясокомбината — на 500 млн российских рублей, Дятловского сыродельного завода и Верхнедвинского маслосырзавода — по 300 млн российских рублей.





Более 70 участников секции сегодня обсудили 3 приоритетных направления в развитии агропромышленного производства в Союзном государстве: формирование инновационных систем животноводства Беларуси и России и создание селекционно-генетических центров; разработка системы машин сельскохозяйственного назначения и внедрение на их основе современных ресурсо- и энергосберегающих технологий в АПК; повышение качества аграрного образования, обмен опытом и совместная подготовка кадров для АПК.

По итогам работы принята резолюция, которая предлагает объединить усилия России и Беларуси по этим направлениям и тем самым решить проблему импортозамещения в животноводстве и машиностроении, повысить конкурентоспособность продукции аграрной отрасли.

Беларусь и Карелия разрабатывают план развития сотрудничества на 2019-2021 годы

Ожидается, что план на 2019-2021 годы будет подписан в ноябре на заседании рабочей группы в Минске. Уже подготовлен проект документа, который состоит из трех блоков: торгово-экономического взаимодействия, сотрудничества в сфере дорожного хозяйства и в гуманитарной сфере.





Министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа возглавляет белорусскую часть рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Карелии. Накануне он попривествовал делегацию республики, которая принимает участие в V Форуме регионов Беларуси и России в Могилеве.

В 2017 году товарооборот между Беларусью и Карелией составил $21 млн. В нынешнем году эксперты фиксируют рост торговой активности — плюс 30% за январь-июль по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Основу белорусского экспорта составляют грузовые автомобили, ортопедические приспособления для лечения переломов, протезы, сахар, а основу импорта — арматура для трубопроводов, шины, канифоль, смоляные кислоты, их производные и др.

Россия заинтересована в недорогих белорусских лекарствах — Валерий Малашко

«Мы предлагаем линейку лекарственных препаратов, которая носит социальный характер. Большой процент лекарств, выпускаемых в нашей стране, имеет стоимость менее Br4. Именно недорогие социально значимые лекарственные препараты очень интересны Российской Федерации», — сказал Валерий Малашко.





Делегация Минздрава на V Форуме регионов Беларуси и России обсуждает с коллегами вопросы экономики здравоохранения. Прошли встречи с делегациями Удмуртии, Самарской, Брянской областей. На полях форума ожидается еще ряд встреч. Белорусская сторона продвигает различную медицинскую технику, изделия медназначения. «Мы также предлагаем организацию совместных предприятий, контрактного производства у нас в стране тех продуктов, которые будут интересны Российской Федерации», — отметил министр.

По его словам, белорусские и российские специалисты могут сотрудничать и при внедрении электронного здравоохранения. Беларусь в этом плане использует российский опыт, а также ориентируется на предложения Всемирной организации здравоохранения. «Учитывая, что нас объединяет Союзное государство, а также с учетом очень тесной связи и миграции наших граждан, мы должны идти по пути совместимости наших электронных систем. Нам надо выстраивать единые стандарты, во многом схожую нормативную базу, несмотря на то, что мы функционируем в несколько разных финансовых системах», — отметил министр.

http://www.belta.by/