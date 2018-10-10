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Актёр из сериала «Глухарь» покончил с собой в московском СИЗО
Новости России. Актер Михаил Фатеев покончил с собой в следственном изоляторе на северо-западе Москвы.
Как
По словам источника, причиной смерти является суицид.
Официально эта информация не подтверждена.
Актер находился под стражей. Он обвинялся по части 1 статьи 135 УК РФ и части 3 статьи 242 УК РФ («Развратные действия» и «Распространение порнографических материалов с использованием средств массовой информации»).
Актер снимался в телесериалах. Среди его работ – «Глухарь», «Марш Турецкого», «Лесник».
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Новости России. Актер Михаил Фатеев покончил с собой в следственном изоляторе на северо-западе Москвы. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный...
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