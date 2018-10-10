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Вынесен приговор водителю, который на неисправном грузовике смертельно травмировал подростка

11.10.2018 18:11 — Разное | Tut.by  
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Два года колонии-поселения получил водитель фургона, сбивший в декабре 2017 года в Минске подростка. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда. Ребенок, напомним, спустя несколько дней скончался в больнице.

Дело рассматривалось в Московском районном суде столицы. Как было установлено, грузовой фургон, которым управлял водитель, был неисправен. К тому же он двигался со скоростью, превышающей разрешенную на данном участке.

Водитель «проявил неосмотрительность и невнимательность к окружающей дорожной обстановке, осуществил движение по перекрестку при включенном красном сигнале светофора, не уступив несовершеннолетнему пешеходу дорогу, в результате чего совершил на него наезд, после чего выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на стоящий во встречном направлении грузовой фургон».

Суд признал водителя виновным в нарушении правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года в исправительной колонии в условиях поселения. Также ему запрещено в течение пяти лет управлять всеми видами транспортных средств.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Авария произошла днем 11 декабря 2017 года на улице Наполеона Орды в Минске. Учащийся 1-го курса колледжа пересекал проезжую часть в районе регулируемого пешеходного перехода, когда на него совершил наезд фургон Iveco, которым управлял 24-летний мужчина. В результате ДТП пешеход получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу, где 16 декабря умер.

Водитель — экспедитор частного торгового предприятия, согласно выводам освидетельствования, был трезв. В 2017 году он дважды привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Технический осмотр транспортное средство проходило в декабре 2016 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Дело рассматривалось в Московском районном суде столицы. Как было установлено, грузовой фургон, которым управлял водитель, был неисправен. К тому же двигался со...
 
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