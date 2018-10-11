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Эксперты оценили уровень безопасности Tesla Model 3

12.10.2018 07:30 — Разное | Интерфакс  
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Американская Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) протестировала безопасность Tesla Model 3. По итогам тестов седан на электротяге получил высшую оценку в краш-тестах - 5 звезд.

Как отметили эксперты, отличные результаты автомобиль получил в каждой из подкатегорий испытаний - от безопасности водителя до безопасности разновозрастных пассажиров и пешеходов.

Эксперты оценили уровень безопасности Tesla Model 3

В NHTSA отметили, что со времени, когда первая машина компании, Tesla Model S, получила пять звезд от экспертов по безопасности, инженеры еще выше подняли планку.

 
 
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Американская Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) протестировала безопасность Tesla Model 3. По итогам тестов седан на электротяге получил...
 
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