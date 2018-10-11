"Лукашенко доходчиво объяснили, что он не должен надеяться на пожизненную власть"

Мне кажется, что он, чтобы и дальше подогревать патриотический угар внутри России, мог бы состоять в оккупации теперь уже целой страны – предположительной части «Русского мира», но также пока не входящей в западные альянсы. И кандидат на это сейчас только один – Белоруссия. Причём причин для подобного аншлюса можно не задумываясь назвать очень много – и одна будет серьёзнее другой.

Прежде всего, для этого есть какая-никакая основа: не очень действенное, но формально существующее Союзное государство, которое можно сделать «ещё более союзным». Имеется также некое «моральное основание»: Россия десятилетиями содержит белорусскую экономику, тратя на это до $7-8 млрд. в год. Присутствует и глубокое раздражение Кремля Минском – деньги «батька» регулярно берёт, но никакие пожелания Москвы (от признания тех же Абхазии и Южной Осетии до размещения на своей территории российских баз) не находят отклика. Наконец, существует понимание, что никакие НАТО не вступятся за «последнего диктатора Европы», если Москва рискнёт положить конец его затянувшемуся правлению.





Однако есть и главная причина: 2024-й год и поиск новой легитимности для «национального лидера». Конечно, можно пытаться превратить Россию в парламентскую республику (хотя тут не стоит забывать про показательный опыт Армении, где такая же рокировочка только что провалилась) или сделать основным органом власти Госсовет (не сбрасывая за счётов порой могущие быть непредсказуемыми выборы губарнаторов) – но во многих аспектах создание нового государства и получение двух подряд мандатов на управление им куда предпочтительнее, а патриотический подъём от первого шага по фактическому восстановлению Советского Союза наверняка будет посильнее крымского. Этот вариант рассматривался в середине 1990-х, но тогда время было другое, а сейчас – в самый раз, ведь в Кремле, судя по всему, и на самом деле верят, что даже Украина скоро вернётся «домой» (если судить по откровениям г-на Гундяева в Константинополе), а уж Белоруссии-то и подавно уже пора.





Последние события на «минском направлении» выглядят крайне тревожно, на мой взгляд. Господину Лукашенко довольно доходчиво объяснили, что он не должен надеяться на пожизненную власть. В Минск направлен российский проконсул с расширенными полномочиями. На встрече в Сочи 21 сентября белорусской делегации не удалось выторговать ни одной экономической уступки. В ответ на это Минск начал масштабную зачистку силовых органов от всех, кто имеет какие-то связи с Москвой, разразился заявлениями о незыблемости белорусского суверенитета и ускорил процесс «белоруссизации» всех сторон местной жизни. И хотя далеко не все (и, вероятнее всего, даже не большинство) граждане страны поддерживают сегодня курс своего президента, это вовсе не означает, что они готовы сменить его власть на оккупационный режим (многие убеждённые белорусские оппозиционеры уже не против безоговорочно сплотиться вокруг своего гонителя в случае реализации российской угрозы). А угроза эта вполне реальна: Лукашенко – не какой-то там курский губер, который ещё вчера жадно желал служить народу до конца своих дней, а сегодня неожиданно осознал, что пора дать дорогу молодым; уходить со своего поста он не имеет ни малейшего желания. Единственный шанс на дестабилизацию открывают выборы 2020-го (а, вероятно,2019-го) года – так что Москва наверняка будет торопиться.





Мне кажется, что есть все основания ожидать резкой эскалации вокруг Беларуси уже в следующем году. И меня лично очень удивило, что в Европе практически не готовы обсуждать эту тему. Какие бы миллиарды ни тратились на «противодействие российской агрессии», Запад, похоже, клинически неспособен просчитывать возможные шаги Москвы и умеет только удивляться уже случившемуся...