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В Ляховичах открылась обновленная СДЮШОР

12.10.2018 19:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Ляховичах сегодня состоялась церемония открытия после капитального ремонта специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва, передает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59661.php

В Ляховичах открылась обновленная СДЮШОР

Строительные работы проходили в два этапа с июля прошлого года по август нынешнего. За это время капитально отремонтированы залы для игровых видов спорта и общефизической подготовки. Строители заменили полы, окна, обновили раздевалки, санузлы, душевые, административные кабинеты - в целом капитально отремонтирована почти половина помещений спортшколы. Было затрачено Br500 тыс.: около Br400 тыс. выделил областной бюджет, остальную сумму составили спонсорские средства. В ляховичской СДЮШОР функционируют четыре отделения, в которых занимаются 573 ребенка. Кроме гандбола, здесь культивируют футбол, дзюдо и легкую атлетику.

Поздравить воспитанников школы прибыли председатель Белорусской федерации гандбола Владимир Коноплев, председатель попечительского совета федерации Иван Носкевич, представители руководства области и района. Гости подарили ребятам спортивный инвентарь (сетки, мячи), спортивную форму, пожелали им ярких достижений и побед. После того как была перерезана символическая красная ленточка, участники мероприятия ознакомились с обновленным зданием спортивной школы. Игроки Брестского гандбольного клуба имени А.П. Мешкова провели для подрастающей смены мастер-класс.

В специализированных учебно-спортивных учреждениях Брестской области работают пять отделений по гандболу, в которых занимаются более 800 человек, в том числе 175 - в Ляховичах. В прошлом году в регионе стартовал проект "Детско-юношеская гандбольная лига". Его цель - популяризация гандбола среди детей, выявление наиболее одаренных спортсменов посредством игровой практики с командами разного уровня.

 
 
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В Ляховичах сегодня состоялась церемония открытия после капитального ремонта специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва,...
 
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