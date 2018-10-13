Православие у опасной черты: Минск — чужая для Москвы территория

В конце беседы о возможности достичь согласия между Константинополем и Москвой в вопросе украинской автокефалии, он неожиданно отметил:









«Самое парадоксальное: с точки зрения Константинополя, Минск — это уже чужая для Москвы территория. Раз отменяется патриаршая грамота 1686 года о переходе Киевской митрополии под Москву, то отмена касается и Белоруссии. Тогда, в XVII веке, Речь Посполитая и Киевская митрополия включали в себя и белорусскую территорию».





Что же касается перспектив примирения с Константинополем, то «Москва могла бы поправить ситуацию, если бы она приняла эту данность. И стала бы добрым и мирным участником процесса становления единой украинской церкви. Фото с сайта cerkva.info«Христианской кротости» Филарета не оценилиМы могли бы заявить, что согласны с этой целью. Мы готовы на вариант: пусть две подписи патриархов — греческого и нашего — будут под этим томосом. Наш вклад в этот процесс — мир. Наших прихожан и духовенство мы не будем настраивать на конфликт и на войну. Это еще не поздно. Но, по-моему, это не в духе патриарха Кирилла», — отметил Кураев.



