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Беларусь заняла 4-е место по росту цен среди стран бывшего СССР
Фото: © Белновости
В Беларуси за 9 месяцев 2018 года цены выросли только на 3,7%. По этому показателю лидирует Узбекистан – плюс 8,1%. Далее следует Украина, где ценовой рост зафиксирован на уровне 5,6%. А замыкает ТОП-3 Таджикистан – плюс 3,8%.
Таким образом, с начала этого года Беларусь каждый месяц постоянно занимала 4 позицию среди стран бывшего Советского Союза.
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Такие данные приводит naviny.by со ссылкой на сведения национальных статистических служб.
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