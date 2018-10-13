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Беларусь заняла 4-е место по росту цен среди стран бывшего СССР

14.10.2018 09:48 — Разное | UDF  
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Фото: © Белновости
В нынешнем году Беларусь заняла 4 место по росту цен среди стран бывшего СССР. Такие данные приводит naviny.by со ссылкой на сведения национальных статистических служб.

В Беларуси за 9 месяцев 2018 года цены выросли только на 3,7%. По этому показателю лидирует Узбекистан – плюс 8,1%. Далее следует Украина, где ценовой рост зафиксирован на уровне 5,6%. А замыкает ТОП-3 Таджикистан – плюс 3,8%.

Таким образом, с начала этого года Беларусь каждый месяц постоянно занимала 4 позицию среди стран бывшего Советского Союза.

 
 
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Такие данные приводит naviny.by со ссылкой на сведения национальных статистических служб.
 
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