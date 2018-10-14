Трем семьям отказали в семейном капитале. Из-за чего можно остаться без этих выплат?

В Беларуси трем семьям отказали в назначении семейного капитала. «Обратившиеся граждане не имели на него права, — пояснили ранее в Минтруда. — Они не являлись гражданами Беларуси, и один случай, когда в семье не воспитывалось трое несовершеннолетних детей». FINANCE.TUT.BY посмотрел, по каким причинам семьям могут отказать в назначении семейного капитала.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото с сайта pixabay.com

Еще у одной матери из Минской области ранее не приняли документы на получение семейного капитала по банальной оплошности: женщина решила оформлять семейный капитал не по месту постоянной регистрации, а по месту фактического проживания. Конкретно эта история в итоге благополучно разрешилась: женщина получила временную регистрацию по месту фактического проживания, после чего у нее приняли документы.

Из-за чего могут отказать в семейном капитале?

«Отказать в получении семейного капитала могут только по основаниям, которые прописаны в законодательстве. К примеру, будет получен отказ в том случае, если многодетная мать не является гражданкой Беларуси», — поясняли в Минтруда.

Откажут в выплатах тем семьям, в которых ни у одного из родителей нет белорусского гражданства.

У семей есть полгода после рождения либо усыновления третьего или последующих детей, чтобы обратиться за семейным капиталом. Тем, кто просрочит, откажут в его назначении. При этом семейный капитал назначается только один раз.

Если при рождении или усыновлении третьего ребенка первенцу семьи уже исполнилось 18 лет, то на семейный капитал также не приходится рассчитывать. Причина — семья не будет считаться многодетной.

Одно из требований для назначения семейного капитала — постоянное проживание детей в Беларуси на день обращения за этими деньгами. Соответственно, если в семье, в которой трое детей, один ребенок будет за пределами страны, то в назначении семейного капитала могут отказать.

При раздельном проживании родителей, расторгнувших брак или не состоявших в браке, дети учитываются в семье того родителя, на воспитании которого они находятся. При этом если дети уже были учтены при назначении семейного капитала в одной семье, в другой семье они не учитываются. Это тоже может стать причиной для отказа в назначении семейного капитала.

При этом в составе семьи не учитываются дети, в отношении которых родители (единственный родитель) лишены родительских прав, а также те, над которыми установлена опека (попечительство). В состав семьи также не засчитывают отобранных из семьи, а также тех, от которых отказались. Проще говоря, если женщина, которую лишили родительских прав на двух детей, родит третьего ребенка, ей семейный капитал не назначат.

Право на назначение семейного капитала предоставлено матери (мачехе) в полной семье, родителю в неполной семье, усыновителю. Если в полной семье мать (мачеха) не имеет права на назначение семейного капитала (например, не является гражданкой Беларуси), такое право имеет отец (отчим).



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

А если получатель семейного капитала умрет?

В случаях смерти или признания недееспособным гражданина, которому назначен семейный капитал, а также в других случаях, когда его обращение невозможно, депозитный счет открывается на одного из членов семьи. Для этого нужно внести соответствующие изменения в решение о назначении семейного капитала.

Для этого один из совершеннолетних членов семьи или законный представитель

несовершеннолетнего члена семьи должен обратиться с заявлением в исполком или другой распорядительный орган, который принимал решение о назначении семейного капитала.

В Беларуси на начало октября открыли 58,9 тысячи депозитных счетов на семейный капитал. Их общая сумма составила 589,18 миллиона долларов. Семей, которые бы уже воспользовались семейным капиталом, в стране пока нет.

На что можно досрочно потратить семейный капитал?

Кроме получения образования, через 18 лет семейный капитал можно потратить на улучшение жилищных условий, получение социальной помощи и формирование накопительной пенсии.

Досрочно воспользоваться семейным капиталом можно независимо от периода времени, прошедшего с даты его назначения, на получение членом семьи платных медуслуг, которые оказывают организации здравоохранения.

Для этого нужно обратиться в местный исполнительный и распорядительный орган за досрочным распоряжением средствами капитала. Это может сделать гражданин, которому назначен семейный капитал.

При досрочном распоряжении средствами семейного капитала его доли членам семьи не выделяются.

При этом семья, которой назначили получение семейного капитала, при необходимости может его досрочно потратить на ребенка, который не был учтен в составе семьи при его назначении. Главное условие — ребенок должен нуждаться в платных медуслугах по заключению врачебно-консультационной комиссии.

Для принятия решения по досрочному распоряжению средствами семейного капитала власти должны запросить информацию об открытии депозитного счета; о лишении родительских прав, об отмене усыновления, отобрании ребенка из семьи, отказе от ребенка (детей); о совершении умышленных тяжких или особо тяжких преступлений против человека.

А если семья не договорится, на что потратить семейный капитал, как быть?

Распоряжаться средствами семейного капитала с согласия всех членов семьи может один человек — распорядитель. Поэтому перед тем как обратиться за назначением семейного капитала, необходимо определить, кто будет распорядителем средств. Согласие на предоставление права распоряжаться всеми средствами семейного капитала одному члену семьи удостоверяется нотариально.

Если члены семьи не пришли к согласию, семейный капитал будет распределен между всеми членами семьи в равных долях. Распоряжение долями семейного капитала несовершеннолетних членов семьи осуществляют их законные представители.

Напомним, общественные организации предлагают назначать семейный капитал при рождении второго ребенка.

Семейный капитал ввели в Беларуси с 1 января 2015 года. При появлении третьего и последующих детей семье переводится 10 тысяч долларов на специальный счет. Воспользоваться этими деньгами можно только тогда, когда ребенку, на которого они начислены, исполнится 18 лет. Средства можно использовать для улучшения жилищных условий, получения образования, лечения и в других целях.

Семейный капитал не выдается на руки, а хранится в течение 18 лет на специальном депозите в Беларусбанке. Проценты, которые начисляют на вклад, устанавливает Минфин, и они привязаны к ставке LIBOR.

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