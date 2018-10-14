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Проект 115.бел запустился в Слуцке. Как это работает
15.10.2018 — Разное | Слуцк Город
С пятницы, 12 октября, Слуцк подключили к системе сайта 115.бел. Единой круглосуточной службе установили и наладили программное обеспечение для работы с обращениями граждан, специалисты пока тестируют и осваивают новые методы работы.
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Система 115.бел «Центра информационных технологий Мингорисполкома» зарекомендовала себя, как хороший способ оперативно и решать вопросы коммунального характера. Например, в Минске сегодня решено 161,4 тысячи из 174,5 тысяч принятых запросов, в Солигорске решено 811 из 1111 проблем.
Известный в Беларуси блогер и активист Антон Мотолько в интервью порталу Сильные новости
— Из того, что в последние три года я поддерживаю, повторюсь - это 115.бел - государственный проект, как ни странно. Это инструмент, который позволяет очень легко сообщать каких-то проблемах (не жаловаться!). Жаловаться - это когда ты говоришь, что всё плохо. А сообщать - когда ты указываешь что вот именно это, вот прямо здесь надо взять и исправить. [...] 115 - это классный инструмент для решения совсем локальных, совсем небольших проблем. И, особенно, если это не требует сильных финансовых вложений.
Напомним, круглосуточная единая служба по вопросам ЖКХ
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С пятницы, 12 октября, Слуцк подключили к системе сайта 115.бел. Единой круглосуточной службе установили и наладили программное обеспечение для работы с обращениями...
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