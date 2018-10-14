Проект 115.бел запустился в Слуцке. Как это работает





С пятницы, 12 октября, Слуцк подключили к системе сайта 115.бел. Единой круглосуточной службе установили и наладили программное обеспечение для работы с обращениями граждан, специалисты пока тестируют и осваивают новые методы работы.

Сайт 115.бел работает следующим образом.

В левом верхнем углу можно выбрать город, после чего появится изображение Слуцка с указанием количества принятых запросов и решённых проблем. Пока обращений по Слуцку не было.

После регистрации на сайте открывается возможность сообщить о проблеме онлайн. В специальной форме по разделам можно выбрать обращения по благоустройству территорий, проблемам многоквартирных домов, городской инфраструктуре и другие.

Далее необходимо написать адрес или указать адрес проблемы на карте, описать суть проблемы и при необходимости прикрепить к сообщению фотографию. Обращению будет присвоен номер, и оно отправится на модерацию.

Информация о решённых проблемах публикуется в разделе «Результаты» на сайте 115.

Система 115.бел «Центра информационных технологий Мингорисполкома» зарекомендовала себя, как хороший способ оперативно и решать вопросы коммунального характера. Например, в Минске сегодня решено 161,4 тысячи из 174,5 тысяч принятых запросов, в Солигорске решено 811 из 1111 проблем.



Известный в Беларуси блогер и активист Антон Мотолько в интервью порталу Сильные новости высказался о проекте:

— Из того, что в последние три года я поддерживаю, повторюсь - это 115.бел - государственный проект, как ни странно. Это инструмент, который позволяет очень легко сообщать каких-то проблемах (не жаловаться!). Жаловаться - это когда ты говоришь, что всё плохо. А сообщать - когда ты указываешь что вот именно это, вот прямо здесь надо взять и исправить. [...] 115 - это классный инструмент для решения совсем локальных, совсем небольших проблем. И, особенно, если это не требует сильных финансовых вложений.

Напомним, круглосуточная единая служба по вопросам ЖКХ начала работать в Слуцке 2 октября.



Slutsk-Gorod.by