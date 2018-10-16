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Ещё один пенсионер в розыске - ушёл из больницы в тапках

17.10.2018 06:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Сегодня, 16 октября 2018 года из 1-ой городской больницы Бреста ушел 68-летний пенсионер. В тапках. Пострижен под ноль, в военной кепке.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59793.php

Ещё один пенсионер в розыске - ушёл из больницы в тапках

Темные брюки, свитер - в белую полоску. Может быть в районе вокзалов или в двигается направлении Томашовки. Разговаривает сам с собой.

Курец Николай Сергеевич.

Телефон для связи +375 29 524-50-15.

 
Теги: Брест
 
 
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Сегодня, 16 октября 2018 года из 1-ой городской больницы Бреста ушел 68-летний пенсионер. В тапках. Пострижен под ноль, в военной кепке. Темные брюки, свитер - в белую...
 
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