Ещё один пенсионер в розыске - ушёл из больницы в тапках

Сегодня, 16 октября 2018 года из 1-ой городской больницы Бреста ушел 68-летний пенсионер. В тапках. Пострижен под ноль, в военной кепке.



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Темные брюки, свитер - в белую полоску. Может быть в районе вокзалов или в двигается направлении Томашовки. Разговаривает сам с собой.

Курец Николай Сергеевич.

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