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Ещё один пенсионер в розыске - ушёл из больницы в тапках
17.10.2018 06:30 — Разное | Виртуальный Брест
Сегодня, 16 октября 2018 года из 1-ой городской больницы Бреста ушел 68-летний пенсионер. В тапках. Пострижен под ноль, в военной кепке.
Темные брюки, свитер - в белую полоску. Может быть в районе вокзалов или в двигается направлении Томашовки. Разговаривает сам с собой.
Курец Николай Сергеевич.
Телефон для связи +375 29 524-50-15.
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