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«Сказал, что сломает мне ноги». Она оказалась за границей с мужем-тираном, беременная и с грудничком на руках
Новости Беларуси. Истории женщин, пострадавших от домашнего насилимя, рассказали в программе
Жертва домашнего насилия:
Любовь, которая ранит. И даже воспоминания – как синяки на душе. Ещё отзываются болью. С грудничком на руках и вторым ребёнком под сердцем наша героиня оказалась под прессом угроз, ультиматумов и жёстких условий.
Жертва домашнего насилия:
С большой любви начиналась история нашей героини. Она просит не показывать лицо, а на интервью согласилась, чтобы озвучив свою историю, символически поставить в ней точку. Это не был курортный роман или знакомство в Интернете. Скорее, любовь с первого взгляда.
Однако после переезда в его страну трепетное отношение супруга изменилось.
Жертва домашнего насилия:
На тот момент в семье уже был первенец и девушка ждала второго ребёнка. Увидеть этого малыша его отцу было не суждено.
Жертва домашнего насилия:
Под предлогом визита к родителям она сбежала насовсем. Год спустя, развод так и не оформлен.
Но о своём решении она ни секунды не пожалела. Здесь чувствует себя в безопасности.
Жертва домашнего насилия:
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«Сказал, что сломает мне ноги». Она оказалась за границей с мужем-тираном, беременная и с грудничком на руках
Новости Беларуси. Истории женщин, пострадавших от домашнего насилимя, рассказали в программе «Специальный репортаж». Жертва домашнего насилия:Я задумывалась,...
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