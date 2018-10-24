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«Сказал, что сломает мне ноги». Она оказалась за границей с мужем-тираном, беременная и с грудничком на руках

25.10.2018 22:28 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Истории женщин, пострадавших от домашнего насилимя, рассказали в программе «Специальный репортаж».

Жертва домашнего насилия:
Я задумывалась, может, я была в чем-то виновата, что-то не так сделала.

Но если любовь, такого отношения не может быть…

«Сказал, что сломает мне ноги». Она оказалась за границей с мужем-тираном, беременная и с грудничком на руках

Любовь, которая ранит. И даже воспоминания – как синяки на душе. Ещё отзываются болью. С грудничком на руках и вторым ребёнком под сердцем наша героиня оказалась под прессом угроз, ультиматумов и жёстких условий.

В чужой мусульманской стране.

«Сказал, что сломает мне ноги». Она оказалась за границей с мужем-тираном, беременная и с грудничком на руках

Жертва домашнего насилия:
В какой-то момент я поняла, что я рада, когда он не приходит домой ночевать, что мне гораздо комфортнее и спокойнее, когда его рядом нет. Боязнь его обидеть, боязнь сказать что-то, что ему не понравится.

С большой любви начиналась история нашей героини. Она просит не показывать лицо, а на интервью согласилась, чтобы озвучив свою историю, символически поставить в ней точку. Это не был курортный роман или знакомство в Интернете. Скорее, любовь с первого взгляда.

Будущего мужа-мусульманина она встретила во время учёбы за границей.

Однако после переезда в его страну трепетное отношение супруга изменилось.

«Сказал, что сломает мне ноги». Она оказалась за границей с мужем-тираном, беременная и с грудничком на руках

Жертва домашнего насилия:
Всё начиналось незаметно, сначала он мог схватить меня за руку, через какое-то время это уже отталкивания. Постепенно он почувствовал, наверное, свою власть, поскольку я находилась в чужой стране, без поддержки.

На тот момент в семье уже был первенец и девушка ждала второго ребёнка. Увидеть этого малыша его отцу было не суждено.

Ссоры из-за религиозных разногласий в воспитании сына супруг пресёк быстро.

«Сказал, что сломает мне ноги». Она оказалась за границей с мужем-тираном, беременная и с грудничком на руках

Жертва домашнего насилия:
Я не могла успокоиться и тогда он швырнул меня на кровать. И сказал, что если я не успокоюсь, то он сломает мне ноги. Поэтому я решила взять себя в руки, успокоиться. Вообще, решила держать язык за зубами, играть в предложенную игру, делать всё, чтобы меня… Уже тогда я хотела просто уехать.

Под предлогом визита к родителям она сбежала насовсем. Год спустя, развод так и не оформлен.

А супруг периодически грозится отнять старшего сына.

Но о своём решении она ни секунды не пожалела. Здесь чувствует себя в безопасности.

«Сказал, что сломает мне ноги». Она оказалась за границей с мужем-тираном, беременная и с грудничком на руках

Жертва домашнего насилия:
Такого, как я читаю в Интернете, когда бьют ногами, у меня не было, но, может, потому что я до этого не довела.

Просто собрала волю в кулак и уехала оттуда.

Жертвы домашнего насилия. Реальные истории

 
Теги: знакомства
 
 
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Новости Беларуси. Истории женщин, пострадавших от домашнего насилимя, рассказали в программе «Специальный репортаж». Жертва домашнего насилия:Я задумывалась,...
 
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