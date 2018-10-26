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Победы «Юности» и «Немана», проигрыш «Шахтёра» и другие итоги матчей в чемпионате Беларуси по хоккею

27.10.2018 22:43 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Сыграны очередные матчи в чемпионате Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». После небольшого спада очередную победу добывает «Юность». «Красно-синие» в гостях переиграли «Гомель». «Неман» добывает очень тяжелую викторию над сборной U-20.

Неожиданно оступился солигорский «Шахтер». «Горняки» в гостях проиграли жлобинскому «Металлургу». «Лида» в серии послематчевых бросков переиграла «Динамо-Молодечно».

В экстралиге «Б» в этом туре побед добились «Пинские Ястребы», «Брест», «Локомотив» и «Химик».

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Сыграны очередные матчи в чемпионате Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». После небольшого спада очередную победу добывает...
 
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