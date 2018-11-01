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Горди Дуайер: Ни о каком праздновании речи не идет

01.11.2018 22:26 — Разное | Tut.by  
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Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал победу над «Куньлунем» (4:1), которая прервала серию из 11 поражений.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Обе команды хорошо провели первый период. Нам повезло, что мы забросили две шайбы за короткий период. Доволен тем, как команда играла без шайбы. Это большая победа, с чем поздравляю игроков. Отдельно же отмечу игру Энрота.

— Как вы оцените шансы на плей-офф?

— Мы не думаем об этом. Хоккеисты сконцентрированы на процессе улучшения игры, мы идем от матчу к матчу. Посмотрим, вернемся ли теперь на победную тропу.

— Можно ли сказать, что у команды спало психологическое напряжение?

— Скорее, эта игра показала, что мы можем побеждать, если следуем плану. Сейчас не идет речь о каком-то праздновании. Завтра мы начнем подготовку к субботнему матчу. Такова КХЛ.

 
 
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Главный тренер минского "Динамо" Горди Дуайер прокомментировал победу над "Куньлунем" (4:1), которая прервала серию из 11 поражений.
 
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