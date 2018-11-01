Первый градиент от Xiaomi: обзор Mi 8 Lite за 699 рублей

В сентябре Xiaomi представила пару новых смартфонов — Mi 8 Pro и Mi 8 Lite. Последний совсем скоро начнется продаваться в Беларуси, его оценили в 699 рублей. Мы протестировали аппарат и рассказываем, стоит ли его покупать и чем он отличается от множества других гаджетов производителя.





Градиентный корпус

Задняя сторона Xiaomi Mi 8 Lite выполнена из стекла и моментально покрывается следами от отпечатков пальцев. Многие смартфоны от других производителей страдают от той же «болезни», но в случае с Mi 8 Lite это заметно вдвойне из-за зеркальной поверхности, особенно в градиентном сине-фиолетовом цвете.





Последний смотрится необычно и слегка меняет оттенок при взгляде на аппарат под разными углами. На наш взгляд, выбирать лучше именно такую версию устройства, хоть в продаже в Беларуси появятся и полностью черные модификации.

Тыльная сторона смартфона не скруглена и по форме скорее напоминает кирпич, чем гальку. Впрочем, эргономике это не мешает — держать аппарат в руке удобно, в том числе благодаря небольшой толщине в 7,5 миллиметра. Сзади, кроме сдвоенной основной камеры, находится сканер отпечатков пальцев, сбоев за которым мы не заметили.





Фронтальная камера в небольшом вырезе в верхней части экрана также позволяет разблокировать смартфон по лицу, но для этого в настройках Xiaomi Mi 8 Lite необходимо выбрать определенный регион — Гонконг. Язык системы при этом не изменится — интерфейс в Global-версии полностью переведен на русский.

Мультимедийный динамик в Mi 8 Lite одинарный — с ним сюрпризов не произошло. Звонок вы вряд ли пропустите, но на большее спикер явно не рассчитан. Со звуком из наушников все в порядке — максимальной громкости хватит, чтобы слушать музыку даже в вагоне метро.





Но стандартного 3,5-мм разъема в смартфоне нет. Гарнитуру можно подключить либо через переходник (есть в комплекте поставки) к порту USB-C, либо беспроводным способом по Bluetooth. С чем связан отказ от «классического» разъема, особенно в смартфоне из средней ценовой категории, непонятно.





Mi 8 Lite позволяет установить одновременно две nanoSIM-карты либо одну SIM-карту вместе с картой памяти microSD. Традиционно для аппаратов Xiaomi в комплекте также есть защитный силиконовый чехол.





Качественный, но ничем не выделяющийся дисплей

Чем-то особенным дисплей Xiaomi Mi 8 Lite удивить вряд ли сможет — это стандартная IPS-панель с разрешением в 2280 на 1080 пикселей, 403 ppi. Говорить о «рыхлости» картинки при такой плотности точек не приходится — ожидаемо, изображение выглядит четко и детализировано.





К цветовой гамме особых нареканий у нас нет — экран контрастный и яркий, с натуральными цветами, которые лишь слегка уходят в теплые оттенки. Но при желании это можно исправить самостоятельно в настройках, подкрутив цветовую температуру на свой вкус.

Единственный, пускай и не самый существенный недостаток, — минимальное падение яркости при наклоне дисплея. Это немного раздражает. Но таким грешат и другие смартфоны с IPS-матрицами. Еще одна «помарка» — не всегда корректно работающий датчик автояркости.

Производительности хватит всем

Mi 8 Lite оснастили достаточно производительным, но уже не самым новым процессором — Qualcomm Snapdragon 660. Несмотря на это, чип все еще прекрасно проявляет себя как в бытовых задачах, так и в бенчмарках — в AnTuTu результат смартфона составляет 143 тысячи баллов.





Для сравнения: «старший брат» Xiaomi Mi 8 (наш полный обзор ) с топовым процессором Snapdragon 845 в этом же тесте набирает 265 тысяч очков, но особой разницы в скорости работы интерфейса или запуска приложений в сравнении с Mi 8 Lite незаметно.

В общем, производительность — последнее, за что стоит волноваться при покупке Mi 8 Lite. Поиграть получится во все современные «тяжелые» проекты вроде PUBG на средне-высоких настройках графики. Операционная система — Android 8.1 с оболочкой MIUI 9.6. Скорее всего, вскоре последняя обновится до MIUI 10.

Ниже — полные спецификации Mi 8 Lite:

Экран 6,26 дюймов, 2280×1080 пикселей, IPS Процессор Qualcomm Snapdragon 660 (до 2,2 ГГц) Память, ГБ 4/64 ГБ Фронтальная камера 24 Мп Основная камера 12 Мп (f/1.9) и 5 Мп Аккумулятор 3350 мАч Габариты и вес 156,4×75,8×7,5 мм, 169 граммов

Время автономной работы

Емкость аккумулятора Mi 8 Lite — 3350 мАч. Поддерживается технология ускоренной подзарядки через комплектный адаптер питания, на восполнении 100% заряда батареи уходит немногим меньше двух часов.

Если пользоваться смартфоном активно (смотреть ролики в YouTube, играть, включить GPS, синхронизацию всех мессенджеров и почтовых ящиков), то можно рассчитывать на полный день работы на одном заряде (четыре — четыре с половиной часа активного дисплея). В более щадящем режиме устройство протянет максимум полтора дня.

Основная камера и искусственный интеллект

Основная камера в Mi 8 Lite — сдвоенная. Первый модуль — Sony IMX363, на 12 Мп (диафрагма f/1.9, размер пикселя — 1.4μm), дополнительный — 5-мегапиксельный, от Samsung. Последний нужен для создания фото с эффектом боке, функции двукратного оптического увеличения нет.

С размытием фона аппарат справляется неплохо, хоть есть ощущение, что размыливание скорее программное, а не аппаратное. После фотографирования степень размытия и точку фокусировки получится настроить отдельно, а также наложить на область с блюром различные эффекты вроде спирали. Ниже — фотография, сделанная в портретном режиме:





Для смартфона за 699 рублей обычные фотографии днем выходят отличного качества. Алгоритмы искусственного интеллекта сами оптимизируют настройки, в наличии и автоматический HDR. Вот примеры кадров, сделанные утром, днем и в помещении:





















Вечером качество снимков ожидаемо падает. Впрочем, фото ниже были сделаны в достаточно сложных условиях — с минимальным количеством источников света, еще и в тумане. При этом детализация осталась на более-менее приличном уровне:













Разрешение фронтальной камеры — 24 Мп (модуль Sony IMX576). Производитель заявляет, что при недостатке света четыре соседних пикселя объединяются в один большой (1.8μm), что делает селфи-снимки более яркими. В этом также помогает ИИ.

Пример снимка, сделанного на фронтальную камеру Mi 8 Lite ночью при недостаточном освещении в тумане:





Резюме

К главным плюсам Xiaomi Mi 8 Lite относится качественный IPS-дисплей, отличная для смартфона за 699 рублей производительность и неплохая автономность — день активного и до полутора дней более спокойного использования без подключения к электросети.

Из спорных моментов — стеклянный корпус с зеркальным эффектом, на котором очень быстро появляются заметные следы от отпечатков пальцев. При этом градиентный сине-фиолетовый цвет можно назвать удачным — смартфон в такой расцветке выглядит интереснее стандартного темного варианта.





Еще один недостаток — отсутствие 3,5-мм разъема для подключения наушников. Зачем производитель пошел на подобное, особенно в смартфоне из средней ценовой категории без защиты от воды и пыли, остается только догадываться. С учетом цены устройства, к его двойной основной камере вопросов у нас также нет — вечером качество фотографий снижается, но не критично.

На наш взгляд, главный конкурент Mi 8 Lite — еще один смартфон Xiaomi, Mi A2 (наш обзор ). Последний стоит 649 рублей (3/32 ГБ), оснащается схожим «железом» с процессором Snapdragon 660 и при этом работает на «чистой» операционной системе Android без фирменной оболочки MIUI.

Еще один альтернативный вариант — Honor 8X . У него 6,5-дюймовый экран, сдвоенная основная камера с ИИ и аккумулятор с чуть большей емкостью. Официальная цена гаджета в Беларуси пока не раскрыта, но, скорее всего, составит около 700 рублей.

Купить новинки можно в Mi.by, авторизованных магазинах Xiaomi в Беларуси. Представители компании не имели возможности повлиять на результат тестирования и не видели материал до публикации.