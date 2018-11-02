







REALTY.TUT.BY . Во время общественного обсуждения нового градостроительного плана, представители УП «Минскградо» заявили, что кладбище начнут строить уже в следующим году. Рассказали и о размещение на проектируемой территории мусороперерабатывающих предприятий полигона ТБО «Тростенецкий». Новое кладбище для минчан построят на выезде из столицы в районе поселка Малый Тростенец — оно заменит уже практически заполненное «Западное», пишет. Во время общественного обсуждения нового градостроительного плана, представители УП «Минскградо» заявили, что кладбище начнут строить уже в следующим году. Рассказали и о размещение на проектируемой территории мусороперерабатывающих предприятий полигона ТБО «Тростенецкий».





Зоны для будущего кладбища «Лесное» и для размещения мусороперерабатывающих предприятий возле могилевской трассы определены в указе президента, которым вносятся изменения в Генплан Минска . Обсуждения нового градостроительного плана проходило в актовом зале школы № 144 микрорайона «Сосны».





Со слов главного архитектора проекта Светланы Сахаровой, первую очередь кладбища «Лесное» планируют ввести в эксплуатацию уже в 2019 году. «Город окажется в патовой ситуации, если новое кладбище не сделать в срочном порядке — на действующем „Северном“ скоро не останется свободных мест», — напомнила она.





«Лесное» будет занимать 26 гектаров. Для его перспективного развития планируется отвести земельный участок еще на 70 гектаров. Этой территории при нынешнем уровне смертности хватит на 20−25 лет.





Выделенный участок расположен за МКАД слева от Могилевского шоссе, неподалеку от мемориального парка «Благовщина». Большую часть планируемой территории ранее занимал танковый полигон. Сейчас это поле с подрастающими деревьями, не предназначенное для использования в сельскохозяйственных целях.





По словам проектировщиков, это оптимальное в окрестностях столицы место, соответствует всем требованиям и параметрам, которые предъявляются к подобным объектам. Градостроители отметили, что кладбище, с одной стороны, будет расположено относительно недалеко от города, а с другой — удалено на несколько километров от ближайшей жилой застройки.









Светлана Сахарова уточнила, что новое место захоронения будет походить на западные аналоги. Оно будет поделено на несколько зон для захоронений: традиционные с двойными участками, газонные с устройством травяного ковра без надмогильных холмиков и оград. Также вдоль центральной аллеи будут установлены колумбарии для урн с прахом.





Впрочем, жителей минского микрорайона «Сосны», расположенного рядом с проектируемым кладбищем и действующим полигоном бытовых отходов «Тростенецкий», больше интересовали планы по развитию последнего.





— Проектом предусмотрено выделением двух участков для размещением предприятий по сортировке и переработке твердых коммунальных отходов, — заявила Светлана Сахарова.





Выяснилось, что другие полигоны около Минска близки к заполнению, и после их закрытия мусор будет направляться на «Тростенецкий».





— Здесь построят перерабатывающие заводы инвесторы из Польши и Дании. Для переработки мусора будет применяться самые передовые технологии, позволяющие это делать без выбросов вредных веществ в атмосферу.





Проектировщики также уверили, что для проезда катафалков и мусоровозов от Могилевского шоссе (М4) до кладбища и полигона ТБО построят отдельную двухполосную подъездную дорогу.



