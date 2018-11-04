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Дело "Саши 63 рубля" живет: новый космический счет за такси в Минске

05.11.2018 12:37 — Разное | UDF  
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Фото: abw.by
Прошлогодний случай с пассажиркой минского такси, которая взяла машину «от борта» и в итоге за 15 километров от торгового центра «Замок» до улицы Воронянского заплатила 63 рубля, уже стал забываться.

Однако дело «Саши 63 рубля» живет и процветает. Еще одна минчанка, Валерия Метелица, взяв такси «от борта», получила от таксиста чек на сумму 46 рублей. Как рассказала abw.by Валерия, ехала она опять же от торгового центра «Замок» до улицы Казинца. Услугу по перевозке предоставлял ИП Кофанов.

Валерия Метелица рассказала о своей истории в Фейсбуке.

Дело "Саши 63 рубля" живет: новый космический счет за такси в МинскеМинске" title="Дело "Саши 63 рубля" живет: новый космический счет за такси в Минске" />

– Уверена, что многие минчане (и не только) читали уже возмущенные статьи про хитро-мудро сделанного таксиста, который орудует в Минске и выставляет пассажирам совершенно нереальный ценник. Так вот, с этим (дальше идет не переводимая игра слов) проехала я. Причем к кому именно села, поняла в течение пяти минут после посадки. Успела даже загуглить про него и поискать советы, как в такой ситуации можно поступить...

А никак нельзя по закону поступить. Только платить… Он озвучивает по запросу цену на км пути, но не озвучивает цену за посадку-высадку-стояние в пробках и еще хрень какую-то в виде абонирования ( 4,5 $ на всякий случай, непонятно за что). Однако прайс в салоне у него прописан. Понятно, что пассажир прочитать это может только во время пути. И даже прервав поездку (или просто сев в салон) уже обязан оплатить минимум 10 $ за то, что посидел минуту. Как с этим беспределом можно бороться в рамках правового поля?

Чек прилагаю. Цены в белорусских рублях. Поездка в 10 км мне обошлась в 25 $ ( это расстояние можно у нас спокойно проехать за 5 $).

Минчанка указала данные таксиста: номер машины 6357НС-7, «Дачия Логан», ИП Кофанов Д.М.

Следует помнить, что брать такси «от борта» – дело рисковое. Оговаривать стоимость поездки лучше сразу, чтобы итоговая сумма не стала сюрпризом.

72-й указ дал перевозчикам право самостоятельно устанавливать тарифы в зависимости от своих затрат и экономической целесообразности. Остается только внимательно изучать тарифы в салоне перед посадкой.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Услугу по перевозке предоставлял ИП Кофанов.
 
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