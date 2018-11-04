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Дело "Саши 63 рубля" живет: новый космический счет за такси в Минске
Фото: abw.by
Однако дело «Саши 63 рубля» живет и процветает. Еще одна минчанка, Валерия Метелица, взяв такси «от борта», получила от таксиста чек на сумму 46 рублей. Как рассказала
Валерия Метелица рассказала о своей истории в
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– Уверена, что многие минчане (и не только) читали уже возмущенные статьи про хитро-мудро сделанного таксиста, который орудует в Минске и выставляет пассажирам совершенно нереальный ценник. Так вот, с этим (дальше идет не переводимая игра слов) проехала я. Причем к кому именно села, поняла в течение пяти минут после посадки. Успела даже загуглить про него и поискать советы, как в такой ситуации можно поступить...
А никак нельзя по закону поступить. Только платить… Он озвучивает по запросу цену на км пути, но не озвучивает цену за посадку-высадку-стояние в пробках и еще хрень какую-то в виде абонирования ( 4,5 $ на всякий случай, непонятно за что). Однако прайс в салоне у него прописан. Понятно, что пассажир прочитать это может только во время пути. И даже прервав поездку (или просто сев в салон) уже обязан оплатить минимум 10 $ за то, что посидел минуту. Как с этим беспределом можно бороться в рамках правового поля?
Чек прилагаю. Цены в белорусских рублях. Поездка в 10 км мне обошлась в 25 $ ( это расстояние можно у нас спокойно проехать за 5 $).
Минчанка указала данные таксиста: номер машины 6357НС-7, «Дачия Логан», ИП Кофанов Д.М.
Следует помнить, что брать такси «от борта» – дело рисковое. Оговаривать стоимость поездки лучше сразу, чтобы итоговая сумма не стала сюрпризом.
72-й указ дал перевозчикам право самостоятельно устанавливать тарифы в зависимости от своих затрат и экономической целесообразности. Остается только внимательно изучать тарифы в салоне перед посадкой.
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Услугу по перевозке предоставлял ИП Кофанов.
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