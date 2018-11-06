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Готовь сани летом

07.11.2018 — Разное | Газета Авангард  
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В преддверии начала отопительного сезона в Беларуси наступает горячая пора для работников МЧС, причем словосочетание «горячая пора» приобретает буквальный смысл. Как показывает многолетняя практика, с начала отопительного сезона возрастает количество пожаров в частном секторе. И подавляющее большинство загораний происходит из-за неисправного печного оборудования.

Готовь сани летом

Многие игнорируют народную мудрость «Готовь сани летом, а телегу – зимой», и за весенне-летний период лишь единицы находят время привести свои печи в порядок. Большинство же надеется, что их «древнее» печное отопление продержится и этой зимой.
Проверять готовность печи к отопительному сезону нужно, конечно, заранее, но и сейчас это сделать не поздно. Найдите время и очистите дымоход от сажи. В дальнейшем эту работу нужно проводить не реже одного раза в два месяца. Несвоевременная очистка дымохода приводит к большому скоплению сажи, что чревато уменьшением тяги и возникновением пожаров. К тому же процесс горения сопровождается высокой температурой и образованием искр. Вылетая из дымохода, искры создают еще одну опасность возникновения пожара. Заделайте трещины глиняно-песчаным раствором и побелите дымоход на чердаке, чтобы впоследствии по закопченным местам можно было легко обнаружить трещины и устранить их. Чердачное помещение следует содержать в чистоте. На полу перед топочным отверстием печи прибейте металлический предтопочный лист размером не менее 50х70 см, длинной стороной примыкающим к печи, тем самым исключив возможность загорания деревянного пола от выпавших раскаленных углей.

Напоминаем правила эксплуатации…

…ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ
Не допускается:
— топить печи, имеющие трещины и неисправные дверцы;
— растапливать печи легковоспламеняющимися жидкостями (бензином, керосином, растворителями и т.п;
— использовать для топки печей дрова, длина которых превышает размеры топки;
— разрешать растапливать печь малолетним детям, так как у них нет определенных навыков в обращении с открытым огнем;
— оставлять топящиеся печи без надзора или поручать присматривать за печкой малолетним детям;
— производить топку печей с открытыми дверцами;
— сушить на печах и складывать возле их стен одежду или другие легковоспламеняющиеся и горючие предметы;
— перекаливать печи. Чтобы избежать перекала печи, рекомендуется топить ее два-три раза в день. За два часа до отхода ко сну топку печи следует прекратить;
— бросать в топящуюся печь взрывоопасные и искрообразующие предметы;
— зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и удалены в место, расположенное на расстоянии не менее 15 м от зданий.
При топке печи необходимо помнить о еще одной опасности – угарном газе. Появляется он тогда, когда топливо полностью не сгорело, а заслонку уже закрыли, чтобы сохранить тепло. Самая главная опасность – он невидим и никак не ощутим, не имеет ни запаха, ни цвета, то есть причина недомогания не очевидна. Отравление угарным газом можно получить не только при пожаре, но и при эксплуатации печи с трещинами в корпусе и закрытии заслонки дымохода до полного сгорания топлива. Поэтому необходимо быть очень осторожным и не торопиться с закрытием заслонки.
Первые признаки такого отравления: головная боль, головокружение, слезотечение, кашель, тошнота, рвота. При отравлении средней тяжести появляется сонливость, при высокой концентрации наступают потеря сознания и паралич. А если концентрация газа в воздухе превысит 1,2%, человек умирает за считаные секунды.
Первое, что нужно сделать при обнаружении пострадавшего, –вывести его на чистый воздух и вызвать бригаду «скорой помощи», причем сделать это необходимо даже в том случае, если сам потерпевший говорит о нормальном самочувствии. Запомните важные моменты:
1. Только врач может объективно оценить состояние человека при отравлении угарным газом.
2. Признаки и симптомы интоксикации при рассматриваемом состоянии далеко не всегда указывают на истинную степень отравления – развитие осложнений, опасных для здоровья и жизни человека, возможно через два дня после происшествия.
3. Если будет своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь, риск летального исхода или получения инвалидности после отравления угарным газом максимально снижается.

Готовь сани летом

…ЭЛЕКТРО-ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ
С наступлением холодов большинство домовладельцев активно используют электронагревательные приборы. И нередко оставленные без присмотра или неисправные электрообогреватели могут стать причиной трагедии.
Соблюдение правил пожарной безопасности при использовании электрообогревательных приборов защитит и от холода, и от пожара. Первым шагом является покупка качественного, с производственной гарантией прибора. Внимательно ознакомьтесь с техническими характеристиками и всеми положенными документами. Осмотрите сам обогреватель – на нем не должно быть вмятин, повреждений.
Обычно срок службы электрообогревателей составляет 10 лет. По истечении срока пользоваться прибором может быть опасно. Ремонт и обслуживание поручайте только опытным специалистам. Ни в коем случае не пользуйтесь приборами кустарного производства. Одновременное включение в сеть нескольких обогревателей может стать причиной перегрузки электросети. Время от времени проверяйте на исправность вилку и шнур у прибора, а также розетки, проводку и щитки. Небольшое повреждение, которое в повседневной суете можно не заметить, способно вызвать замыкание электропроводов, в результате чего как минимум перегорит обогреватель, а может и возникнуть пожар в помещении.
Обогреватели не должны стоять близко к мебели и другим электроприборам. Провода не следует прятать под ковровые покрытия, а также ставить на них тяжелые вещи. Некоторые для ускорения сушки белья вешают его во влажном состоянии над обогревателями, что также недопустимо. Не ставьте рядом с работающим обогревательным прибором легковоспламеняющиеся жидкости и материалы. На ночь, а также уходя из дома, выключайте все отопительное оборудование. Объясните детям, что такие товары не предназначены для игр.
Подготовила Марина ЛУСЕВИЧ.

 
 
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В преддверии начала отопительного сезона в Беларуси наступает горячая пора для работников МЧС, причем словосочетание «горячая пора» приобретает...
 
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