В преддверии начала отопительного сезона в Беларуси наступает горячая пора для работников МЧС, причем словосочетание «горячая пора» приобретает буквальный смысл. Как показывает многолетняя практика, с начала отопительного сезона возрастает количество пожаров в частном секторе. И подавляющее большинство загораний происходит из-за неисправного печного оборудования.





Многие игнорируют народную мудрость «Готовь сани летом, а телегу – зимой», и за весенне-летний период лишь единицы находят время привести свои печи в порядок. Большинство же надеется, что их «древнее» печное отопление продержится и этой зимой.

Проверять готовность печи к отопительному сезону нужно, конечно, заранее, но и сейчас это сделать не поздно. Найдите время и очистите дымоход от сажи. В дальнейшем эту работу нужно проводить не реже одного раза в два месяца. Несвоевременная очистка дымохода приводит к большому скоплению сажи, что чревато уменьшением тяги и возникновением пожаров. К тому же процесс горения сопровождается высокой температурой и образованием искр. Вылетая из дымохода, искры создают еще одну опасность возникновения пожара. Заделайте трещины глиняно-песчаным раствором и побелите дымоход на чердаке, чтобы впоследствии по закопченным местам можно было легко обнаружить трещины и устранить их. Чердачное помещение следует содержать в чистоте. На полу перед топочным отверстием печи прибейте металлический предтопочный лист размером не менее 50х70 см, длинной стороной примыкающим к печи, тем самым исключив возможность загорания деревянного пола от выпавших раскаленных углей.

Напоминаем правила эксплуатации…

…ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Не допускается:

— топить печи, имеющие трещины и неисправные дверцы;

— растапливать печи легковоспламеняющимися жидкостями (бензином, керосином, растворителями и т.п;

— использовать для топки печей дрова, длина которых превышает размеры топки;

— разрешать растапливать печь малолетним детям, так как у них нет определенных навыков в обращении с открытым огнем;

— оставлять топящиеся печи без надзора или поручать присматривать за печкой малолетним детям;

— производить топку печей с открытыми дверцами;

— сушить на печах и складывать возле их стен одежду или другие легковоспламеняющиеся и горючие предметы;

— перекаливать печи. Чтобы избежать перекала печи, рекомендуется топить ее два-три раза в день. За два часа до отхода ко сну топку печи следует прекратить;

— бросать в топящуюся печь взрывоопасные и искрообразующие предметы;

— зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и удалены в место, расположенное на расстоянии не менее 15 м от зданий.

При топке печи необходимо помнить о еще одной опасности – угарном газе. Появляется он тогда, когда топливо полностью не сгорело, а заслонку уже закрыли, чтобы сохранить тепло. Самая главная опасность – он невидим и никак не ощутим, не имеет ни запаха, ни цвета, то есть причина недомогания не очевидна. Отравление угарным газом можно получить не только при пожаре, но и при эксплуатации печи с трещинами в корпусе и закрытии заслонки дымохода до полного сгорания топлива. Поэтому необходимо быть очень осторожным и не торопиться с закрытием заслонки.

Первые признаки такого отравления: головная боль, головокружение, слезотечение, кашель, тошнота, рвота. При отравлении средней тяжести появляется сонливость, при высокой концентрации наступают потеря сознания и паралич. А если концентрация газа в воздухе превысит 1,2%, человек умирает за считаные секунды.

Первое, что нужно сделать при обнаружении пострадавшего, –вывести его на чистый воздух и вызвать бригаду «скорой помощи», причем сделать это необходимо даже в том случае, если сам потерпевший говорит о нормальном самочувствии. Запомните важные моменты:

1. Только врач может объективно оценить состояние человека при отравлении угарным газом.

2. Признаки и симптомы интоксикации при рассматриваемом состоянии далеко не всегда указывают на истинную степень отравления – развитие осложнений, опасных для здоровья и жизни человека, возможно через два дня после происшествия.

3. Если будет своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь, риск летального исхода или получения инвалидности после отравления угарным газом максимально снижается.





…ЭЛЕКТРО-ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ

С наступлением холодов большинство домовладельцев активно используют электронагревательные приборы. И нередко оставленные без присмотра или неисправные электрообогреватели могут стать причиной трагедии.

Соблюдение правил пожарной безопасности при использовании электрообогревательных приборов защитит и от холода, и от пожара. Первым шагом является покупка качественного, с производственной гарантией прибора. Внимательно ознакомьтесь с техническими характеристиками и всеми положенными документами. Осмотрите сам обогреватель – на нем не должно быть вмятин, повреждений.

Обычно срок службы электрообогревателей составляет 10 лет. По истечении срока пользоваться прибором может быть опасно. Ремонт и обслуживание поручайте только опытным специалистам. Ни в коем случае не пользуйтесь приборами кустарного производства. Одновременное включение в сеть нескольких обогревателей может стать причиной перегрузки электросети. Время от времени проверяйте на исправность вилку и шнур у прибора, а также розетки, проводку и щитки. Небольшое повреждение, которое в повседневной суете можно не заметить, способно вызвать замыкание электропроводов, в результате чего как минимум перегорит обогреватель, а может и возникнуть пожар в помещении.

Обогреватели не должны стоять близко к мебели и другим электроприборам. Провода не следует прятать под ковровые покрытия, а также ставить на них тяжелые вещи. Некоторые для ускорения сушки белья вешают его во влажном состоянии над обогревателями, что также недопустимо. Не ставьте рядом с работающим обогревательным прибором легковоспламеняющиеся жидкости и материалы. На ночь, а также уходя из дома, выключайте все отопительное оборудование. Объясните детям, что такие товары не предназначены для игр.

Подготовила Марина ЛУСЕВИЧ.