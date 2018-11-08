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Компания приятелей пыталась похитить рыбу из пруда в Брестском районе

09.11.2018 13:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Компания приятелей пыталась похитить рыбу из товарного пруда в Брестском районе, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60467.php

Компания приятелей пыталась похитить рыбу из пруда в Брестском районе

фото - иллюстрация

Инцидент произошел 27 октября около 22.30 в деревне Медно. Работники ОАО "Птицефабрика Медновская" заметили посторонних на территории предприятия и сообщили об этом в милицию. Прибывшие на место правоохранители совместно с охранниками ОАО задержали у товарного пруда четверых мужчин, которые грузили в автомобиль мешки с рыбой. Задержанными оказались трое жителей агрогородка Страдечь 1976, 1989 и 1983 годов рождения и брестчанин 1984 года рождения.

Мужчины выловили 125 кг рыбы на сумму Br493. Районный отдел Следственного комитета возбудил 8 ноября в отношении мужчин уголовное дело по ч.1 ст.14 (покушение на преступление) и ч.2 ст.206 (грабеж) УК. Приятелям грозит арест, или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на срок от двух до шести лет.

 
 
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Компания приятелей пыталась похитить рыбу из товарного пруда в Брестском районе, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома. фото - иллюстрация Инцидент произошел 27...
 
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