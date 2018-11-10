ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В ДНР и ЛНР стартовали выборы глав республик и депутатов парламентов

11.11.2018 09:57 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Избирательные участки для голосования на выборах глав и депутатов парламентов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик открылись в 08:00 мск воскресенья.

Как сообщили "Интерфаксу" в центральных избирательных комиссиях ДНР и ЛНР, участки для голосования будут открыты до 20:00 мск.

Как сказала "Интерфаксу" председатель ЦИК ДНР Ольга Позднякова, все 408 избирательных участков приступили к работе, из них 153 - в Донецке.

"К работе приступили все 100% участков. Всего их 408. Все участки полностью готовы к работе",- сказала она.

По словам О.Поздняковой, на момент открытия участков каких-либо провокаций и нарушений зафиксировано не было.

Глава ЦИК также сообщила журналистам, что участков для голосования на выборах в ДНР за рубежом не предусмотрено. "Участков за рубежом не предусмотрено, как и за пределами ДНР, на подконтрольной Киеву территории. Мы не можем обеспечить безопасность на той территории Донбасса, поэтому выборыпроходят только на территории республики",- добавила О.Позднякова.

По ее словам, первые предварительные результаты выборов будут озвучены в 00.00 часов 12 ноября.

На пост главы ДНР претендуют пять человек. Среди них нынешний исполняющий обязанности руководителя ДНР Денис Пушилин.

Кроме того, среди кандидатов судья народного трибунала Елена Шишкина; гражданин республики Роман Храменков; пенсионер, бывший замминистра образования и науки ДНР Владимир Медведев и руководитель музея боевой и трудовой славы ветеранов Афганистана Петровского района Донецка Роман Евстифеев.

К участию в парламентских выборах в ДНР допущены кандидаты от общественных движений "Донецкая Республика" и "Свободный Донбасс". Голосование будет проходить по пропорциональной системе.

На выборах в ДНР будут присутствовать 48 наблюдателей из 14 государств: Российской Федерации, Австрии, Греции, Италии, Бельгии, Норвегии, Германии, Финляндии, Франции, Нидерландов, Чили, Турции, Абхазии, Южной Осетии.

За должность главы ЛНР ведут борьбу четыре кандидата, в их числе ныне исполняющий обязанности главы самопровозглашенной республики Леонид Пасечник; председатель Общереспубликанского профессионального союза работников образования и науки ЛНР Олег Коваль; председатель Перевальского территориального отделения общественного движения "Луганский экономический союз" Людмила Руснак и председатель профсоюзной организации "Республиканский профсоюз работников железнодорожного транспорта Луганской народной республики" Наталья Сергун.

В выборах депутатов Народного совета ЛНР участвуют кандидаты от двух политических сил: общественных движений "Мир Луганщине" и "Луганский экономический союз".

По данным Центральной избирательной комиссии ЛНР, на выборы в республику прибыли 46 наблюдателей из 22 стран: Абхазии, Бельгии, Бразилии, Венгрии, Германии, Греции, Демократической Республики Конго, Ирака, Ирландии, Йемена, Канады, Нидерландов, Норвегии, Палестины, Польши, России, Сербии, Сирии, США, Турции, Финляндии, Южной Осетии.

В свою очередь власти самопровозглашенной республики обеспечили все меры для предотвращения дестабилизации обстановки в ЛНР в день выборов. Безопасность жителей обеспечивают силы МВД, МГБ и Народной милиции ЛНР, которые переведены на усиленный режим несения службы.

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Избирательные участки для голосования на выборах глав и депутатов парламентов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик открылись в 08:00 мск...
 
Новости дня
Новости разные
 
С сегодняшнего дня в Беларуси на 1 копейку подорожало топливо
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика