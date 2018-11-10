В ДНР и ЛНР стартовали выборы глав республик и депутатов парламентов

Избирательные участки для голосования на выборах глав и депутатов парламентов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик открылись в 08:00 мск воскресенья.

Как сообщили "Интерфаксу" в центральных избирательных комиссиях ДНР и ЛНР, участки для голосования будут открыты до 20:00 мск.

Как сказала "Интерфаксу" председатель ЦИК ДНР Ольга Позднякова, все 408 избирательных участков приступили к работе, из них 153 - в Донецке.

"К работе приступили все 100% участков. Всего их 408. Все участки полностью готовы к работе",- сказала она.

По словам О.Поздняковой, на момент открытия участков каких-либо провокаций и нарушений зафиксировано не было.

Глава ЦИК также сообщила журналистам, что участков для голосования на выборах в ДНР за рубежом не предусмотрено. "Участков за рубежом не предусмотрено, как и за пределами ДНР, на подконтрольной Киеву территории. Мы не можем обеспечить безопасность на той территории Донбасса, поэтому выборыпроходят только на территории республики",- добавила О.Позднякова.

По ее словам, первые предварительные результаты выборов будут озвучены в 00.00 часов 12 ноября.

На пост главы ДНР претендуют пять человек. Среди них нынешний исполняющий обязанности руководителя ДНР Денис Пушилин.

Кроме того, среди кандидатов судья народного трибунала Елена Шишкина; гражданин республики Роман Храменков; пенсионер, бывший замминистра образования и науки ДНР Владимир Медведев и руководитель музея боевой и трудовой славы ветеранов Афганистана Петровского района Донецка Роман Евстифеев.

К участию в парламентских выборах в ДНР допущены кандидаты от общественных движений "Донецкая Республика" и "Свободный Донбасс". Голосование будет проходить по пропорциональной системе.

На выборах в ДНР будут присутствовать 48 наблюдателей из 14 государств: Российской Федерации, Австрии, Греции, Италии, Бельгии, Норвегии, Германии, Финляндии, Франции, Нидерландов, Чили, Турции, Абхазии, Южной Осетии.

За должность главы ЛНР ведут борьбу четыре кандидата, в их числе ныне исполняющий обязанности главы самопровозглашенной республики Леонид Пасечник; председатель Общереспубликанского профессионального союза работников образования и науки ЛНР Олег Коваль; председатель Перевальского территориального отделения общественного движения "Луганский экономический союз" Людмила Руснак и председатель профсоюзной организации "Республиканский профсоюз работников железнодорожного транспорта Луганской народной республики" Наталья Сергун.

В выборах депутатов Народного совета ЛНР участвуют кандидаты от двух политических сил: общественных движений "Мир Луганщине" и "Луганский экономический союз".

По данным Центральной избирательной комиссии ЛНР, на выборы в республику прибыли 46 наблюдателей из 22 стран: Абхазии, Бельгии, Бразилии, Венгрии, Германии, Греции, Демократической Республики Конго, Ирака, Ирландии, Йемена, Канады, Нидерландов, Норвегии, Палестины, Польши, России, Сербии, Сирии, США, Турции, Финляндии, Южной Осетии.

В свою очередь власти самопровозглашенной республики обеспечили все меры для предотвращения дестабилизации обстановки в ЛНР в день выборов. Безопасность жителей обеспечивают силы МВД, МГБ и Народной милиции ЛНР, которые переведены на усиленный режим несения службы.