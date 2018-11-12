СК: в Жабинковском районе 45-летнему рабочему станком отрезало руку

Как стало известно, 45-летний мужчина вышел на работу в ночную смену и выполнял задание по чистке станка. При этом механизм станка был запущен.

В какой-то момент левую руку мужчины затянуло в работающие механизмы оборудования. В результате происшествия рабочий потерял руку. Подоспевший к месту инцидента коллега вызвал скорую помощь. Вскоре пострадавшего госпитализировали.

Как пояснил официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий ИВАНЮК, по факту травмирования мужчины на рабочем месте проводится проверка. Назначен ряд экспертиз, изъята документация по охране труда. Следователи также установят причины и условия, способствовавшие происшествию.