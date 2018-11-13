﻿ В Беларуси сертифицируют полученное на курсах или самостоятельно образование. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси сертифицируют полученное на курсах или самостоятельно образование

14.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Сертификацию образования, полученного самостоятельно или на курсах, вводят в Беларуси, сообщает «МИР 24». Пока без документа об окончании учебного заведения наниматель не может принять человека на работу. Изменить ситуацию поможет независимая оценка экспертов.

«Человек должен предоставить свой предыдущий опыт, предыдущее образование, выполнить какие-то производственные задания, если это касается производственного персонала, и подтвердить, что он способен качественно выполнить эту работу. Получить соответствующий сертификат и трудоустроиться к работодателю», – говорит ректор Республиканского института профессионального образования Валерий Голубовский.

Это поможет прежде всего инвалидам, которых не допускают к работе только потому, что они не могут выполнить часть профессиональных функций. На самом деле подобные действия могут даже не входить в круг обязанностей работника. Тогда он сможет пройти частичную сертификацию и выполнять работу, на которую способен по состоянию здоровья.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это поможет прежде всего инвалидам, которых не допускают к работе только потому, что они не могут выполнить часть профессиональных функций.
 
Новости дня
Новости разные
 
Стало известно, кто будет строить жилье на проданном участке на Железнодорожной
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
14.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика