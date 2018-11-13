В Беларуси сертифицируют полученное на курсах или самостоятельно образование

Сертификацию образования, полученного самостоятельно или на курсах, вводят в Беларуси, сообщает «МИР 24». Пока без документа об окончании учебного заведения наниматель не может принять человека на работу. Изменить ситуацию поможет независимая оценка экспертов.

«Человек должен предоставить свой предыдущий опыт, предыдущее образование, выполнить какие-то производственные задания, если это касается производственного персонала, и подтвердить, что он способен качественно выполнить эту работу. Получить соответствующий сертификат и трудоустроиться к работодателю», – говорит ректор Республиканского института профессионального образования Валерий Голубовский.

Это поможет прежде всего инвалидам, которых не допускают к работе только потому, что они не могут выполнить часть профессиональных функций. На самом деле подобные действия могут даже не входить в круг обязанностей работника. Тогда он сможет пройти частичную сертификацию и выполнять работу, на которую способен по состоянию здоровья.