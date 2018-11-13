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Жительница Ивья уехала лечиться в Минск и пропала

14.11.2018 19:53 — Разное | БелТА  
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14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция Гродненской области разыскивает жительницу города Ивье, которая уехала лечиться в Минск и бесследно пропала, сообщили БЕЛТА в УВД Гродненского облисполкома.

Елена Трохимчик 13 ноября около 11.30 ушла из приемного покоя РНПЦ психического здоровья в Минске, с тех пор ее местонахождение не известно.

Русоволосая, прическа средней длины, кареглазая. Была одета в удлиненную зеленую синтепоновую куртку на молнии, шарф-платок зеленый с белыми цветами, бело-серые байку и спортивные брюки, коричневые сапоги до колена.

Всех, кому известно что-либо о местонахождении разыскиваемой, просят сообщить милиции по телефонам: 801595-21194, 8029-690-59-83 либо в ближайший отдел милиции по телефону 102.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция Гродненской области разыскивает жительницу города Ивье, которая уехала лечиться в Минск и бесследно пропала, сообщили БЕЛТА в...
 
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