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Роналду обручился с матерью своего ребенка

15.11.2018 18:54 — Разное | Партизан  
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Португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду обручился со своей подругой - испанской моделью Джорджиной Родригес.


Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает британский The Mirror.

Она ответила согласием на предложение португальца узаконить отношения. Отмечается, что Родригес уже подбирает свадебное платье.

О возможной свадьбе Роналду и Родригес в СМИ говорили еще до чемпионата мира-2018. Утверждалось, что пара поженится сразу после окончания турнира в России.


Родригес 12 ноября 2017 года родила футболисту дочь, которую назвали Аланой Мартиной. У 32-летнего футболиста есть еще трое детей от двух суррогатных матерей - семилетний сын Криштиану-младший и родившиеся в июне 2017-го Ева и Матео.

Ранее футболист встречался с российской моделью Ириной Шейк. Пара рассталась в январе 2015 года.




 
 
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Португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду обручился со своей подругой - испанской моделью Джорджиной Родригес.
 
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