13 ноября 2018 года начальником отдела организационно-кадровой работы Несвижского районного исполнительного комитета назначен СЕВЕРЕНЬ Виталий Сергеевич.
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Стало известно, кто назначен начальником отдела организационно-кадровой работы Несвижского районного исполнительного комитета
16.11.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны
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Стало известно, кто назначен начальником отдела организационно-кадровой работы Несвижского районного исполнительного комитета
13 ноября 2018 года начальником отдела организационно-кадровой работы Несвижского районного исполнительного комитета назначен СЕВЕРЕНЬ Виталий Сергеевич.
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