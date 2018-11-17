|
«Мы ожидали большего»: открытый чемпионат Беларуси по настольному теннису
Новости Беларуси. В Минске продолжается открытый чемпионат страны по настольному теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Из белорусов борьбу продолжает только Павел Платонов. 17 ноября он выиграл у японского спортсмена 4:1. А вот еще один лидер команды, Александр Ханин, с таким же счетом уступил китайскому спортсмену, который впоследствии стал чемпионом в турнире до 21 года. У девушек до стадии четвертьфиналов никто не дошел.
Александр Петкевич, председатель Белорусской федерации настольного тенниса:
Здесь присутствуют президент Европейского союза настольного тенниса Рональд Крамер, и генеральный секретарь, и технический делегат. Здесь проходило совещание по подготовке к Европейским играм. Все отметили очень удачную организацию.
18 ноября в столичном Дворце тенниса состоятся финальные матчи.
Новости по теме
В Минске стартовал международный турнир по настольному теннису BELARUS OPEN-2018: как будут проходить поединки
Юные чемпионы. Когда настольный теннис появился в Беларуси? Во сколько лет можно начинать заниматься этим видом спорта?
«Постоянно бегать, прыгать, заводить себя». Чемпионка Беларуси по настольному теннису поделилась секретом успеха
‡агрузка...
«Мы ожидали большего»: открытый чемпионат Беларуси по настольному теннису
«Дожинки» в Ивье. В Гродненской области отпраздновали окончание аграрного сезона
День артиллериста на «Линии Сталина»: показываем яркие моменты реконструкции
Как участница из Австралии отреагировала на снег? Беларусь встречает конкурсантов детского Евровидения-2018
Более 500 студентов и школьников стали лауреатами программы «Таленавита»
Поезд протаранил автобус в Саратовской области: погибли 5 человек
Настоящая японская чайная церемония — особенности и детали. Репортаж СТВ
Демонстрация японской чайной церемонии прошла в Минске
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Минске продолжается открытый чемпионат страны по настольному теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Из белорусов борьбу продолжает...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)