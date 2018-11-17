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В Бресте почтили память жертв ДТП: освятили переходы, на которых погибли люди
18.11.2018 16:52 — Разное | Виртуальный Брест
Ежегодно, каждое каждое третье воскресенье ноября, Госавтоинспекция совместно с представителями духовенства, общественных организаций и родственниками погибших в результате дорожно-транспортных происшествий проводит церемонию почтения памяти жертв дорожных аварий.
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Ежегодно, каждое каждое третье воскресенье ноября, Госавтоинспекция совместно с представителями духовенства, общественных организаций и родственниками погибших...
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