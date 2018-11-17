Ежегодно, каждое каждое третье воскресенье ноября, Госавтоинспекция совместно с представителями духовенства, общественных организаций и родственниками погибших в результате дорожно-транспортных происшествий проводит церемонию почтения памяти жертв дорожных аварий.



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Бресте почтили память жертв ДТП: освятили переходы, на которых погибли люди " alt="В Бресте почтили память жертв ДТП: освятили переходы, на которых погибли люди ">





Сегодня, 18 ноября 2018 года, в г.Бресте сотрудники ГАИ совместно с настоятелем Свято-Петро-Павловского храма провели освящение пешеходных переходов, на которых погибли люди.



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Стартовала акция с пешеходных переходов на ул.Московской, ведь это одна из основных артерий нашего города, и как показывает статистика именно на ней происходит больше всего ДТП. За последние 6 лет почти на каждом пешеходном переходе улицы Московской произошли дорожные аварии унесшие жизни людей.









К сожалению, профилактические меры, которые мы принимаем, призывы к водителям и пешеходам быть взаимовежливыми - не всегда приносят желаемый результат. Надеемся, что решение попросить помощи у церкви, у Бога - принесет свои плоды, поможет сохранить человеческие жизни, исправить ситуацию на дороге и снизить аварийность.



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