Зампредседателя Жабинского райисполкома получил срок





Как сообщила пресс-служба Брестского областного суда, 16 ноября 2018 года судом Жабинковского района рассмотрено уголовное дело в отношении бывшего заместителя председателя Жабинковского райисполкома, начальника управления сельского хозяйства и продовольствия, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.426 Уголовного кодекса Беларуси.Как было установлено в ходе следствия и подтверждено в суде, будучи представителем власти обвиняемый из корыстной заинтересованности, выразившейся в стремлении избежать собственных материальных затрат в период времени с марта 2014 по ноябрь 2016 года неоднократно давал незаконные указания главе крестьянского (фермерского) хозяйства о безвозмездном предоставлении ему без оплаты для личных нужд не менее 104 мешков свекловичного сахара, которым он распорядился в последующем по собственному усмотрению.Также зампредседателя исполкома с 11.05.2016 по 20.06.2016 года, достоверно зная о выделении по итогам республиканского смотра-конкурса денежных средств в сумме 5512 рублей и их поступлении на расчетный счет управления сельского хозяйства продовольствия Жабинковского райисполкома для последующей выплаты лицам, определенным заместителем председателя указанного райисполкома, начальником управления сельского хозяйства и продовольствия, а также достоверно зная о невозможности получения им лично денежных средств из данного премиального фонда, принял решение о выплате денежных средств в сумме 551 рубль из вышеуказанного премиального фонда исключительно в пользу подчиненных ему по службе десяти руководителей сельскохозяйственных предприятий Жабинковского района. Позже незаконно потребовал от каждого из руководителей передать в его пользу для личных нужд денежные средства в сумме по 250 рублей, выплаченных им в составе премии. Таким образом, обвиняемый получил 500 рублей от двух руководителей сельскохозяйственных предприятий.В суде нашло подтверждение и то обстоятельство, что обвиняемый, являясь лицом, выполняющим организацию выезда и питания делегации Жабинковского района при проведении областного фестиваля-ярмарки «Дожинки-2016», достигнул ранее договоренности с директором филиала «Жабинковский» ТУП «Брестская межрайонная торговая база» об обслуживании и организации данным филиалом питания делегации, а также о последующей оплате данных услуг. После получения информации об окончательной стоимости услуг по организации питания, дал незаконные указания о завышении их стоимости, а также предоставлении в его пользу без соответствующего документального оформления и оплаты материальных ценностей, стоимость которых была включена в завышенную сумму по оплате питания делегации и которыми он распорядился по своему собственному усмотрению.Приговором суда обвиняемый признан виновным в умышленном совершении должностным лицом, занимающим ответственное положение, действий, явно выходящих за пределы прав и полномочий, предоставленных ему по службе, повлекших причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и государственным интересам (превышение власти и служебных полномочий) из корыстной заинтересованности, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.426 Уголовного кодекса Беларуси, на основании которой ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в условиях усиленного режима с конфискацией имущества и с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных обязанностей и функции представителя власти, на срок 5 лет.Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.