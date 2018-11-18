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Заместитель Главы Администрации президента проведет прием граждан в Волковысском райисполкоме
19.11.2018 — Разное | Новости Волковыска
23 ноября 2018 г. с 12.00 до 14.00 в здании Волковысского районного исполнительного комитета прием граждан по предварительной записи проведет заместитель Главы Администрации президента Республики Беларусь
Предварительная запись на прием по телефону 4-12-93.
Фото Леонида Щеглова, БЕЛТА
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23 ноября 2018 г. с 12.00 до 14.00 в здании Волковысского районного исполнительного комитета прием граждан по предварительной записи...
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