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Заместитель Главы Администрации президента проведет прием граждан в Волковысском райисполкоме

19.11.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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Заместитель Главы Администрации президента проведет прием граждан в Волковысском райисполкоме

23 ноября 2018 г. с 12.00 до 14.00 в здании Волковысского районного исполнительного комитета прием граждан по предварительной записи проведет заместитель Главы Администрации президента Республики Беларусь Валерий Вацлавович Мицкевич.

Предварительная запись на прием по телефону 4-12-93.

Фото Леонида Щеглова, БЕЛТА

 
 
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23 ноября 2018 г. с 12.00 до 14.00 в здании Волковысского районного исполнительного комитета прием граждан по предварительной записи...
 
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