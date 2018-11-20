ГАИ Дзержинского района для детей и родителей

В ГУО «Гимназия г. Дзержинска» сотрудники ГАИ вместе с педагогами провели для детей профилактическую акцию «Герои мультфильмов за дорожную безопасность».

На тематическом уроке учащиеся младших классов изучили Правила дорожного движения и показали выполненные накануне свои домашние задания – составленные вместе с родителями индивидуальные маршруты безопасности «Дом-школа-дом».

После показа мультфильма «Смешарики. Азбука дорожного движения» дети собственноручно изготавливали аппликации героев любимых мультфильмов из фрагментов световозвращающей пленки. Старший госавтоинспектор ОГАИ Андрей Гордевич вручил победителям викторины «Красный. Желтый. Зеленый» печатную продукцию и фликеры.





В ходе мероприятий по профилактике пешеходного травматизма в ГУО «Даниловичский УПК ЯС-СШ» Дзержинского района проведена еще одна профилактическая акция, но уже среди взрослых. На общем родительском собрании, инспектор ОГАИ Дзержинского РОВД Алексей Панченко довел до сведения родителей статистические данные по аварийности на территории Минской области и Дзержинского района. Привел фабулы дорожно-транспортных происшествий, обозначив проблему наездов на пешеходов и велосипедистов. Озвучил элементарные правила поведения на дороге, особенно при пересечении проезжей части и необходимость обозначения световозвращающими элементами в темное время суток. Особое внимание родителей Алексей Панченко обратил на трагические случаи гибели детей-пассажиров и познакомил присутствующих с требованиями ПДД при перевозке несовершеннолетних в салоне автомашины.

В завершение показаны профилактические фильмы «Ребенок главный пассажир» и видео с регистраторов по фактам произошедших ДТП в Минской области.





