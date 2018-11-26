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МВФ заявляет об отсутствии юридических ограничений для сотрудничества с Украиной при военном положении

26.11.2018 23:23 — Разное | Интерфакс  
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Международный валютный фонд (МВФ) надеется на быструю деэскалацию ситуации и заявляет об отсутствии юридических ограничений для продолжения сотрудничества с Украиной при военном положении.

"Мы наблюдаем за последними событиями, включая введение военного положения, и надеемся на неотложную деэскалацию текущей ситуации. МВФ не имеет юридических ограничений относительно продолжения сотрудничества с Украиной в этой ситуации", - говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана вечером в понедельник.

Украина рассчитывает на принятие советом директоров МВФ в декабре решения об открытии новой 14-месячной программы поддержки экономической политики stand-by (SBA), которая заменит программу расширенного финансирования (EFF), утвержденную в марте 2015 года и истекающую в марте 2019 года. Предполагается, что программа stand by объемом около $3,9 млрд поможет Украине поддерживать макростабильность в период проведения президентских и парламентских выборов в 2019 году, когда стране предстоят также пиковые выплаты по внешнем долгу.

Верховная Рада на минувшей неделе приняла госбюджет-2019 с дефицитом до 2,3% ВВП, что было одним из условий утверждения программы, однако необходим еще анализ принятого документа на предмет соответствия достигнутым договоренностям.

Помимо того Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), должна пересмотреть тарифы на тепловую энергию для теплокоммунэнерго (ТКЭ) после того, как правительство с 1 ноября повысило цены на природный газ для населения и ТКЭ на 23,5%.

 
 
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Международный валютный фонд (МВФ) надеется на быструю деэскалацию ситуации и заявляет об отсутствии юридических ограничений для продолжения сотрудничества с...
 
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