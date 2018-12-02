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Что поможет ОАО «Сукно» преодолеть кризис, и в чём секрет возрождения ОАО «Камволь»? Разбираемся с состоянием дел на предприятиях
Новости Беларуси. 3 декабря на совещании с Президентом затронули ситуацию на нескольких белорусских предприятиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так уж вышло, что в числе проблемных оказался некогда один из ведущих игроков текстильного рынка СССР – ныне ОАО «Сукно».
Костюмки, пальтовые и ткани спецназначения, пледы, одеяла, ватин…. Ассортимент и сегодня востребован. Но, вместо прибыли – неплатежность устойчивого характера. Изношенное оборудование, загрузка мощностей – всего 10 %. Имущество ОАО «Сукно» даже выставили на торги. Начали процедуру санации.
Артем Смуклавский, заместитель генерального директора по производству ОАО «Сукно»:
Антикризисный план не реализовать без модернизации. Средства нужны немалые. Собственно, потому правительство и выносит вопрос на обсуждение у главы государства. Но перед этим изучили работу ведущих игроков на мировом рынке – Турции, Италии, Украины. И пришли к выводу, что максимальная эффективность у тех производств, которые работают рядом, буквально на одной площадке. А ведь площади модернизированного «Камволя» как раз позволяют разместить соседа. Отсюда и решение. От нынешних зданий ОАО «Сукно» избавится, их можно предложить инвесторам. Это как раз позволит рассчитаться с кредиторами. Таким образом, модернизация обойдется гораздо дешевле.
Игорь Ляшенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Модернизация будет заключаться в том, что будет обновлен парк оборудования. То есть уже будут не обычные пледы, не обычные суконные шинели, время которых прошло – будут драповые пиджаки, то есть с более высокими потребительскими свойствами. Использование старой площадки позволяет инвестиции сократить до 24 с небольшим миллионов рублей.
В отличие от ОАО «Сукно», «Камволь» уже прошел модернизацию. Привлекли инвестиции, нашли зарубежных партнеров.
Современное оборудование, новые технологии... Раньше комбинат работал на весь Советский Союз, то есть, по сути, на экспорт. Такую задачу ставили, возвращая предприятие к жизни.
Анатолий Субботко, генеральный директор ОАО «Камволь»:
Работа идет. Качество новых тканей уже оценили швейные предприятия. Так что «Камволь» становится на ноги. Но для того, чтобы поддержать только набирающий скорость бизнес, сегодня решили пролонгироваить возврат основного долга.
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Что поможет ОАО «Сукно» преодолеть кризис, и в чём секрет возрождения ОАО «Камволь»? Разбираемся с состоянием дел на предприятиях
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Что поможет ОАО «Сукно» преодолеть кризис, и в чём секрет возрождения ОАО «Камволь»? Разбираемся с состоянием дел на предприятиях
Новости Беларуси. 3 декабря на совещании с Президентом затронули ситуацию на нескольких белорусских предприятиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так...
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