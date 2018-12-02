ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Что поможет ОАО «Сукно» преодолеть кризис, и в чём секрет возрождения ОАО «Камволь»? Разбираемся с состоянием дел на предприятиях

03.12.2018 22:27 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. 3 декабря на совещании с Президентом затронули ситуацию на нескольких белорусских предприятиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так уж вышло, что в числе проблемных оказался некогда один из ведущих игроков текстильного рынка СССР – ныне ОАО «Сукно».

Что поможет ОАО «Сукно» преодолеть кризис, и в чём секрет возрождения ОАО «Камволь»? Разбираемся с состоянием дел на предприятиях

Что поможет ОАО «Сукно» преодолеть кризис, и в чём секрет возрождения ОАО «Камволь»? Разбираемся с состоянием дел на предприятиях

Костюмки, пальтовые и ткани спецназначения, пледы, одеяла, ватин…. Ассортимент и сегодня востребован. Но, вместо прибыли – неплатежность устойчивого характера. Изношенное оборудование, загрузка мощностей – всего 10 %. Имущество ОАО «Сукно» даже выставили на торги. Начали процедуру санации.

Что поможет ОАО «Сукно» преодолеть кризис, и в чём секрет возрождения ОАО «Камволь»? Разбираемся с состоянием дел на предприятиях

Артем Смуклавский, заместитель генерального директора по производству ОАО «Сукно»:
Так как оборудование не обновлялось с 1980-х годов, только в 2013-2014 годах поставлены новые станки, мы не смогли выпускать конкурентоспособную продукцию. Хотя коллектив остался, люди не разбежались. Это основная проблема, что нет оборудования. Рынки сбыта уменьшились, конечно, по сравнению с 1990-ми годами.

Что поможет ОАО «Сукно» преодолеть кризис, и в чём секрет возрождения ОАО «Камволь»? Разбираемся с состоянием дел на предприятиях

Что поможет ОАО «Сукно» преодолеть кризис, и в чём секрет возрождения ОАО «Камволь»? Разбираемся с состоянием дел на предприятиях

Антикризисный план не реализовать без модернизации. Средства нужны немалые. Собственно, потому правительство и выносит вопрос на обсуждение у главы государства. Но перед этим изучили работу ведущих игроков на мировом рынке – Турции, Италии, Украины. И пришли к выводу, что максимальная эффективность у тех производств, которые работают рядом, буквально на одной площадке. А ведь площади модернизированного «Камволя» как раз позволяют разместить соседа. Отсюда и решение. От нынешних зданий ОАО «Сукно» избавится, их можно предложить инвесторам. Это как раз позволит рассчитаться с кредиторами. Таким образом, модернизация обойдется гораздо дешевле.

Что поможет ОАО «Сукно» преодолеть кризис, и в чём секрет возрождения ОАО «Камволь»? Разбираемся с состоянием дел на предприятиях

Игорь Ляшенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Оказалось, что 25 % оборудования может использоваться в интересах того и того производства. Естественно, всё это в сумме дает неплохой экономический эффект.

Модернизация будет заключаться в том, что будет обновлен парк оборудования. То есть уже будут не обычные пледы, не обычные суконные шинели, время которых прошло – будут драповые пиджаки, то есть с более высокими потребительскими свойствами. Использование старой площадки позволяет инвестиции сократить до 24 с небольшим миллионов рублей.

В отличие от ОАО «Сукно», «Камволь» уже прошел модернизацию. Привлекли инвестиции, нашли зарубежных партнеров.

Что поможет ОАО «Сукно» преодолеть кризис, и в чём секрет возрождения ОАО «Камволь»? Разбираемся с состоянием дел на предприятиях

Что поможет ОАО «Сукно» преодолеть кризис, и в чём секрет возрождения ОАО «Камволь»? Разбираемся с состоянием дел на предприятиях

Современное оборудование, новые технологии... Раньше комбинат работал на весь Советский Союз, то есть, по сути, на экспорт. Такую задачу ставили, возвращая предприятие к жизни.

Что поможет ОАО «Сукно» преодолеть кризис, и в чём секрет возрождения ОАО «Камволь»? Разбираемся с состоянием дел на предприятиях

Анатолий Субботко, генеральный директор ОАО «Камволь»:
Работаем со всеми странами СНГ, с Литвой, Латвией, Украиной, Польшей работаем. Начали работать с Италией. 130 % роста, по сравнению с 2017 годом.

Что поможет ОАО «Сукно» преодолеть кризис, и в чём секрет возрождения ОАО «Камволь»? Разбираемся с состоянием дел на предприятиях

Работа идет. Качество новых тканей уже оценили швейные предприятия. Так что «Камволь» становится на ноги. Но для того, чтобы поддержать только набирающий скорость бизнес, сегодня решили пролонгироваить возврат основного долга.

Господдержка и зарплаты в бюджетной сфере. Совещание с Президентом об эффективности работы госпредприятий
Новости по теме

Господдержка и зарплаты в бюджетной сфере. Совещание с Президентом об эффективности работы госпредприятий

Новости экономики за 03.12.2018

Как повысить эффективность льноотрасли? Итоги поездки Президента в Оршанский район

«Это спасение для нас». Президент требует большей эффективности от льняной отрасли

«Мы достаём потом живую ткань!» Как, благодаря предприятию «Крион», в Беларуси начали пересаживать костный мозг

Заплатить за «коммуналку» и узнать, когда придёт автобус: новый павильон «Белсоюзпечати» появится на проспекте Победителей

Экспорт белорусского мяса вырос на 11 % с начала года: что обсуждают эксперты на выставке «Беларусь мясная»

Гомельский радиозавод времён СССР: кто работал в секретной подземной комнате и как 50 кг золота вытекли в канализацию
‡агрузка...
Новости 24 часа

Господдержка и зарплаты в бюджетной сфере. Совещание с Президентом об эффективности работы госпредприятий

Александр Лукашенко в интервью Сергею Брилёву: «Я всегда был за многополярный мир»

Что поможет ОАО «Сукно» преодолеть кризис, и в чём секрет возрождения ОАО «Камволь»? Разбираемся с состоянием дел на предприятиях

Турнир «Золотая шайба» в Беларуси: как юные хоккеисты со двора дорастают до чемпионата страны

Новости экономики за 03.12.2018

Назло судьбе или благодаря ей. Истории белорусов с инвалидностью, которые добились успеха

«Жалости – категорическое «нет». Как объяснить своему ребёнку с инвалидностью, что он не такой, как все. Опыт белоруски

Мех белорусской норки планируют поставлять в Китай

Все новости
 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 3 декабря на совещании с Президентом затронули ситуацию на нескольких белорусских предприятиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так...
 
Новости дня
Новости разные
 
Господдержка и зарплаты в бюджетной сфере. Совещание с Президентом об эффективности работы госпредприятий
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика