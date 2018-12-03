«ЗАЖГИ СВОЮ ЗВЕЗДУ» в ГДК

8 декабря 2018 года с 10.00-13.00 в ГУ «Дзержинский городской дом культуры» (г. Дзержинск, ул. Ленинградская, 4) состоится областной фестиваль творчества детей-инвалидов и молодых инвалидов «Зажги свою звезду».

Перед началом фестиваля в фойе будет организована выставка творческих работ детей-инвалидов и молодых инвалидов «Зажги свою звезду». На выставке творческих работ будет играть коллектив скрипачей ГУО «Дзержинская детская школа искусств». В концертной программе принимают участие центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Минской области. Между номерами концертной программы ведущие будут проводить интерактивные игры с залом.

В фестивале примет участие заместитель председателя Миноблисполкома Маркевич И.С.



