В Минске из-за пожара из общежития медуниверситета эвакуировали 250 человек.

"Еврорадио" . Как информирует пресс-служба МЧС, происшествие случилось около 19 часов 6 декабря. Возгорание было на десятом этаже 12-этажного здания по проспекту Дзержинского. После того, как сработала пожарная сигнализация, персонал общежития начал эвакуацию жителей. Вскоре на помощь пришли спасатели, передает





Выяснилось, что пожар произошёл в одной из жилых комнат на площади около 20 квадратных метров. Сотрудники МЧС спасли двух человек, которые оказались в опасной зоне. Их жизни ничто не угрожает. Ещё один человек с отравлением продуктами горения обращался к медикам. Возгорание оперативно ликвидировали спасатели. Его причина ещё устанавливается.







