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В Минске из-за пожара из общежития медуниверситета эвакуировали 250 человек

06.12.2018 22:21 — Разное | Партизан  
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В Минске из-за пожара из общежития медуниверситета эвакуировали 250 человек.
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Как информирует  пресс-служба МЧС, происшествие случилось около 19 часов 6 декабря. Возгорание было на десятом этаже 12-этажного здания по проспекту Дзержинского. После того, как сработала пожарная сигнализация, персонал общежития начал эвакуацию жителей. Вскоре на помощь пришли спасатели, передает "Еврорадио".

Выяснилось, что пожар произошёл в одной из жилых комнат на площади около 20 квадратных метров. Сотрудники МЧС спасли двух человек, которые оказались в опасной зоне. Их жизни ничто не угрожает. Ещё один человек с отравлением продуктами горения обращался к медикам. Возгорание оперативно ликвидировали спасатели. Его причина ещё устанавливается.



 
Теги: Минск
 
 
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В Минске из-за пожара из общежития медуниверситета эвакуировали 250 человек.
 
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