Танцевальные ритмы народов мира (+видео)

Редакция газеты «Іўеўскі край» готова раскрыть некоторые секреты основного праздничного действия для тех, кто не пришел на площадь, но хочет посмотреть яркие кадры.





Жители и гости города стали свидетелями настоящего танцевального шоу, которое объединяет не только со всеми районами Гродненской области, но и с разными странами, потому что звучат наряду с белорусской полькой бразильская ламбада, американский рок-н-ролл, румынская цыганочка, французский кан-кан, греческий танец сиртаки и египетский хабиби.



















