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Танцевальные ритмы народов мира (+видео)

08.12.2018 — Разное | Ивьевский край  
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Редакция газеты «Іўеўскі край» готова раскрыть некоторые секреты основного праздничного действия для тех, кто не пришел на площадь, но хочет посмотреть яркие кадры.

Танцевальные ритмы народов мира (+видео)

Жители и гости города стали свидетелями настоящего танцевального шоу, которое объединяет  не только со всеми районами Гродненской области, но и с разными странами, потому что звучат наряду с белорусской полькой бразильская ламбада, американский рок-н-ролл, румынская цыганочка, французский кан-кан, греческий танец сиртаки и египетский хабиби.

Танцевальные ритмы народов мира (+видео)

Танцевальные ритмы народов мира (+видео)

Танцевальные ритмы народов мира (+видео)

Танцевальные ритмы народов мира (+видео)

Танцевальные ритмы народов мира (+видео)

 
 
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Редакция газеты «Іўеўскі край» готова раскрыть некоторые секреты основного праздничного действия для тех, кто не пришел на площадь, но хочет посмотреть яркие...
 
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