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ЦСКА под руководством Гончаренко отправляется на зимовку на 3-м месте в российской премьер-лиге

08.12.2018 21:48 — Разное | Tut.by  
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Футболисты московского ЦСКА под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко уходят на зимнюю паузу, занимая третью строку в турнирной таблице российской премьер-лиги.

8 декабря в поединке 17-го тура ЦСКА на своем поле одержал непростую победу над аутсайдером турнира красноярским «Енисеем».


Георгий Щенников и Кирилл Набабкин. Фото: twitter.com/pfc_cska

ЦСКА — «Енисей» — 2:1

8 декабря. Москва. ВЭБ Арена. 9013 зрителей (вместимость — 30 000).

Судья: С. Лапочкин (Санкт-Петербург).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Бекао (Бийол, 54), Набабкин, Щенников, Бистрович, Влашич, Сигурдссон (Эрнандес, 77), Жамалетдинов (Кучаев, 46), Чалов.

«Енисей»: Юрченко, Кичин, Ятченко (Обрадович, 88), Торбинский (Фатуллаев, 68), Зотов, Огуде, Комков, Саркисов, Занев, Кутьин (Комолов, 31), Гаджибеков.

Голы: 1:0 — Щенников (4), 2:0 — Влашич (15), 2:1 — Комолов (54).

Нереализованный пенальти: Кичин («Енисей») (62, две штанги).

Предупреждения: Зотов (60), Набабкин (61), Торбинский (65), Занев (90).

Удары: 16−7.

Удары в створ ворот: 6−4

Удары в каркас ворот: 1−1.

Владение мячом: 50%-50%.

Добившись уже на 15-й минуте перевеса в два мяча, армейцы во втором тайме не без труда удержали победу.

На 62-й минуте «Енисей» и вовсе мог сравнять счет, но защитник Валерий Кичин не реализовал пенальти: после его удара мяч стукнулся сначала в одну, а затем в другую штангу, но в сетку так и не попал.

ЦСКА не знает поражений в премьер-лиге вот уже пять матчей кряду (три победы, две ничьи).

С 30 очками после 17 матчей ЦСКА отправляется на зимовку в чемпионате России на 3-й строке в турнирной таблице. Впереди питерский «Зенит» (34 очка в 16 матчах) и «Краснодар» (32 в 16).

Гончаренко: Третье место — хороший плацдарм, чтобы стать еще сильнее весной


Виктор Гончаренко. Фото: twitter.com/pfc_cska

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко ответил на вопросы журналистов после заключительного домашнего матча в 2018 году, сообщает пресс-служба московского клуба.

— Когда игра дается легко, появляется большое количество моментов, как было в первом тайме, легко можно снизить уровень игры. Таких вещей надо опасаться, мы говорили о них в перерыве. К сожалению, начало второго тайма мы провалили, но потом вернулись в игру, могли забить третий. Победа заслуженная. Нельзя фокусироваться на плохом. Можно вспомнить, что у «Енисея» был пенальти, много подходов. Но много хорошего сделано, мы собрали хорошую команду. В центре поля играют 20-летние футболисты, которым бывает сложно. Но третье место — хороший плацдарм для того, чтобы стать еще сильнее весной.

— Почему в заявке не было Дмитрия Ефремова? У него был какой-то дискомфорт?

— Если вы знаете ответ, зачем задавать вопрос? Да, у него небольшая травма.

— Что с Родриго Бекао?

— Думаю, ничего серьезного. Надеемся, что он подойдет к «Реалу». Он важная фигура для нас.

— Первый тайм великолепный, второй был хуже. Связываете это именно с молодостью команды или с другими причинами?

— В том числе с молодостью. У нас было много таких матчей, та же игра с «Викторией». Было много игр, где мы были лучше соперника, но не могли победить. Эта нестабильность не нравится, но когда команда ловит кураж, у нее многое получается.

— Понравился момент, когда Сигурдссона вывели на удар, но он не забил. Вам такие моменты нравятся больше, чем забитые голы?

— В первую очередь мне нравятся комбинации, которые завершаются голами.

— Болельщики ЦСКА в третий раз подряд признали лучшим игроком месяца Николу Влашича. Можно предположить, что для них он лучший во всей осенней части. Для вас кто является открытием осенней части РПЛ?

— Когда собираешь новую команду, может быть много неожиданностей. Конечно, Влашич на виду, его умения придержать мяч, обострить ситуацию, забить, приносят много пользы. Плюс он помогает в обороне. Но есть еще стержень обороны Бекао, и есть Ахметов, который для меня очень неожиданно раскрылся. Плюс Обляков хорошее приобретение, как и Сигурдссон. Это дело вкуса. Кому-то нравится Влашич, кому-то другие игроки. Все на ваш выбор.

 
 
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Футболисты ЦСКА под руководством Виктора Гончаренко уходят на зимнюю паузу, занимая третью строку в турнирной таблице российской премьер-лиги.
 
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