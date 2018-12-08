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Пятеро детей из дома семейного типа на Васнецова ждут своих родителей-воспитателей

09.12.2018 18:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Про этот квартал на улице Васнецова в Бресте знают многие: в пяти детских домах семейного типа воспитываются сироты и ребята, оставшиеся без попечения родителей. В одном из них пятеро детей сейчас нуждаются в заботе новых родителей-воспитателей, поскольку прежняя растившая их семейная пара меняет место проживания.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61390.php

Пятеро детей из дома семейного типа на Васнецова ждут своих родителей-воспитателей

Три ребенка здесь из одной биологической семьи, два – из другой. Малыш, которому всего 4,5 года, посещает детский сад, остальные ребята – школьники: два семилетних мальчика, девятилетняя и двенадцатилетняя девочки. Учреждения образования и детская поликлиника размещаются неподалеку от дома. К слову, дом в районе частной застройки государственный и никогда не переходит в собственность родителей-воспитателей.

Прежде чем приступить к работе в нем, семейная пара должна пройти специальные курсы, рассчитанные на полтора-два месяца. Как показывает практика, непросто найти тех, кто действительно понимает, что это за работа и какова ее нагрузка. Впрочем, все должно быть по велению сердца. Без любви к детям здесь делать нечего, ведь сироты и ребята, оставшиеся без попечения родителей, будут называть своих воспитателей «папа» и «мама».

Особых требований к претендентам на столь ответственную должность нет, разве что опыт воспитания собственных или приемных детей либо опыт работы с детьми. Медицинское и педагогическое образование приветствуются. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61390.php

Пятеро детей из дома семейного типа на Васнецова ждут своих родителей-воспитателей

– Мы будем рады, если откликнутся несколько семей, ведь тогда будет из кого выбирать. Хорошо было бы создать банк данных людей, которые могли бы работать в детских домах семейного типа, и мы при необходимости обращались бы к этим кандидатам, – сказала журналисту Zarya.by методист управления по образованию администрации Московского района г.Бреста Юлия Парафенюк. – Бывают случаи, когда требуется замена, но при желании родителями-воспитателями можно работать до выхода на пенсию. Первый раз договор заключаем сроком на один год, потом продлеваем.

Зарплата на полторы ставки составляет около 800 рублей, плюс к этому – ежемесячные выплаты на содержание подопечных. Коммунальные услуги родителям-воспитателям оплачивать не нужно.

Еще одно преимущество – возможность кому-то одному совмещать работу в детском доме семейного типа со своим основным местом работы. Обычно на полставки оформляются папы, а мамы полностью посвящают свое время детям и дому. 

Более подробную информацию можно получить, позвонив по телефону: 42-25-41 (г. Брест). Быть может, там ждут именно вас... 

 
Теги: Брест
 
 
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Про этот квартал на улице Васнецова в Бресте знают многие: в пяти детских домах семейного типа воспитываются сироты и ребята, оставшиеся без попечения родителей. В...
 
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