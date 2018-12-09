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Высокодоходный «урожай» от «Беларусбанка»
10.12.2018 — Разное | Слуцк Город
Сегодня в «Беларусбанке» представлено 20 вкладов в белорусских рублях и 6 в иностранной валюте. Широкую популярность набирают именно рублевые депозиты.
Учитывая возросший интерес клиентов, «Беларусбанк» ввел новые вклады под общим названием -
Вклады представлены в различных формах: отзывные и безотзывные, а также в форме интернет-депозитов.
Для оформления вклада можно обратиться в любое отделение банка, где специалисты помогут клиенту определить для себя более подходящий, а главное, выгодный вариант размещения свободных денежных средств.
Телефон для справок 54159, 30526, 53743.
ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Слуцке, УНП 600286255
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Сегодня в «Беларусбанке» представлено 20 вкладов в белорусских рублях и 6 в иностранной валюте. Широкую популярность набирают именно рублевые депозиты.
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