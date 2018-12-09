Высокодоходный «урожай» от «Беларусбанка»

Сегодня в «Беларусбанке» представлено 20 вкладов в белорусских рублях и 6 в иностранной валюте. Широкую популярность набирают именно рублевые депозиты.

Учитывая возросший интерес клиентов, «Беларусбанк» ввел новые вклады под общим названием - «Урожайный» .

Вклады представлены в различных формах: отзывные и безотзывные, а также в форме интернет-депозитов.

Для оформления вклада можно обратиться в любое отделение банка, где специалисты помогут клиенту определить для себя более подходящий, а главное, выгодный вариант размещения свободных денежных средств.

Телефон для справок 54159, 30526, 53743.

https://belarusbank.by/ru/fizicheskim_licam





ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Слуцке, УНП 600286255