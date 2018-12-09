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В Facebook запретили любые намеки на секс

10.12.2018 12:38 — Разное | Tut.by  
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В правилах сообщества Facebook появились изменения в разделе, касающемся сексуальных домогательств. Теперь там говорится, что Facebook можно использовать для обсуждения проблемы домогательств и сексуального насилия, но нельзя для «побуждения к сексуальным контактам между взрослыми». Об этом пишет TJournal.


Марк Цукерберг. Фото: cardiology-club.com

В справочной статье, полностью переведенной на русский язык, есть полный список вещей, которые теперь нельзя публиковать на платформе. Среди них:

  • Объявления о наборе людей для «съемки половых актов, порнографии, эротических танцев или массажа»;
  • Просьбы присоединиться к чатам с сексуальным подтекстом;
  • Просьбы прислать изображение сексуального характера (под это понятие подходят фразы вроде send nudes и дикпики);
  • Предложения секса.

Запрещены даже неявные намеки на сексуальные темы. Например:

  • Общие высказывания, вроде «хочу развлечься сегодня вечером»;
  • «Сексуально-провокационный сленг» (примеры не приведены);
  • «Упоминание сексуальных ролей, поз, фетишистских сценариев, сексуальных предпочтений, состояния возбуждения, полового акта или действий сексуального характера (например, сексуального проникновения или самоудовлетворения), сексуализированных частей тела (например, груди, паха, ягодиц), гигиенического состояния гениталий или ягодиц»;
  • Изображения полового акта, даже если они были нарисованы от руки.

В правилах не уточняется, идет ли речь про содержимое личных переписок или только про публично доступный контент — то, что публикуется в профилях пользователей и на страницах сообществ. Однако в разговоре с The Verge представители соцсети прояснили некоторые спорные моменты:

  • Речь идет о как о личных и публичных страницах в Facebook, так и чатах в Messenger;
  • Модерироваться будет тот контент, на который пожалуются пользователи — если никто не пожалуется, удалять контент не будут;
  • Запрещен как секс-абьюз, так и домогательства, но в Facebook отметили, что не все модераторы чувствуют разницу. Например, абьюз — это сообщение или пост «Моя бывшая настоящая шлюха. Смотрите, какие фотки она мне присылала» (с аттачами), а домогательство — это «Ищем свингеров. В пятницу в 8 вечера, [название бара]. Приходите в розовом»;
  • Описание сексуальных предпочтений не запрещено, если сообщение не провоцирует на секс. Например, фраза «Я гей» не нарушает нормы сообщества, а фраза «Я натурал и ищу девушку, которая меня оближет. Звоните» — нарушает.

Одной из причин, по которой Facebook могла таким образом изменить правила, может быть иск к соцсети по обвинению в пособничестве секс-торговле — продаже и аренде людей для занятий сексом и для выполнения различных сексуальных услуг вроде приватных танцев.

СМИ предупреждали, что закон FOSTA (Fight Online Sex Trafficking Act), подписанный Трампом в апреле как раз для борьбы с секс-торговлей в интернете, может быть повернут в сторону цензуры в сети. Операционный директор Шерил Сэндберг, поддержавшая FOSTA от лица компании, такие доводы отрицала и заявляла, что он не создаст проблем для интернет-компаний. При этом в августе Facebook начала тестирование собственного дейтинг-сервиса, работающего в тесной связке с функциональностью соцсети.

Сам Facebook возник из эксперимента Марка Цукерберга, запущенного в 2003 году в общежитии Гарварда, известного как FaceMash — сайта, где на основе фотографий из базы университета предлагалось сравнивать, кто из двух случайно выбранных студенток более сексуален. Цукербергу припоминали этот проект в апреле 2018 года во время допроса в Конгрессе: тогда глава компании заявил, что это был пранк, не связанный с Facebook.

 
 
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