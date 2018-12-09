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В Facebook запретили любые намеки на секс
В правилах сообщества Facebook появились изменения в
В справочной статье, полностью переведенной на русский язык, есть полный список вещей, которые теперь нельзя публиковать на платформе. Среди них:
Запрещены даже неявные намеки на сексуальные темы. Например:
В правилах не уточняется, идет ли речь про содержимое личных переписок или только про публично доступный контент — то, что публикуется в профилях пользователей и на страницах сообществ. Однако в разговоре с The Verge представители соцсети
Одной из причин, по которой Facebook могла таким образом изменить правила, может быть иск к соцсети по обвинению в пособничестве секс-торговле — продаже и аренде людей для занятий сексом и для выполнения различных сексуальных услуг вроде приватных танцев.
СМИ предупреждали, что закон FOSTA (Fight Online Sex Trafficking Act), подписанный Трампом в апреле как раз для борьбы с секс-торговлей в интернете, может быть повернут в сторону цензуры в сети. Операционный директор Шерил Сэндберг, поддержавшая FOSTA от лица компании, такие доводы отрицала и заявляла, что он не создаст проблем для интернет-компаний. При этом в августе Facebook начала тестирование собственного дейтинг-сервиса, работающего в тесной связке с функциональностью соцсети.
Сам Facebook возник из эксперимента Марка Цукерберга, запущенного в 2003 году в общежитии Гарварда, известного как FaceMash — сайта, где на основе фотографий из базы университета предлагалось сравнивать, кто из двух случайно выбранных студенток более сексуален. Цукербергу припоминали этот проект в апреле 2018 года во время допроса в Конгрессе: тогда глава компании заявил, что это был пранк, не связанный с Facebook.
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