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В Молотковичской вспомогательной школе-интернате открылся цех по производству мебели

10.12.2018 — Разное | Полесская правда  
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7 декабря в Пинском районе состоялось торжественное и значимое событие – свои двери открыл цех по производству мебели в Молотковичской вспомогательной школе-интернате. Крупный проект по созданию социального предприятия для людей с ограниченными интеллектуальными возможностями удалось реализовать благодаря тесному взаимодействию наших органов власти, Министерства иностранных дел Республики Польша и Союза сельских гмин Подляского воеводства  Республики Польша.

В Молотковичской вспомогательной школе-интернате открылся цех по производству мебели
Вспомогательная школа-интернат тесно сотрудничает с  польской стороной уже несколько лет, участвуя в реализации программы социальных инициатив «Польская помощь» посольства Республики Польша в Республике Беларусь. Так, наша газета не раз рассказывала о том, что в школе-интернате работают керамическая и багетная мастерские, открыты собственный цех по производству тротуарной плитки и фундаментных блоков, а также кузница холодной ковки металла. Все это позволяет предоставить молодым людям с интеллектуальной недостаточностью новый профессиональный опыт, опыт трудоустройства и социального становления, создать новые рабочие места для выпускников.

В Молотковичской вспомогательной школе-интернате открылся цех по производству мебели
 В Молотковичской вспомогательной школе-интернате открылся цех по производству мебели
 В Молотковичской вспомогательной школе-интернате открылся цех по производству мебели
На сегодняшний день в Молотковичах реализовали еще одну инициативу. Школа-интернат приняла участие в конкурсе, объявленном МИД Польши, и выиграла грант на реализацию проекта по строительству цеха по производству мебели. Финансирование поступило от Союза сельских гмин Подляского воеводства Польши. В короткие сроки на территории школы-интерната с нуля было построено здание цеха, к нему подведены необходимые коммуникации. На это было выделено около 156 тысяч евро. Около 94 тысяч евро ушло на покупку высокотехнологичного оборудования итальянского производства. В цеху установлены современные станки, на которых можно изготавливать любую корпусную мебель. Все работы удалось завершить качественно и в срок, большую поддержку в реализации проекта оказал Пинский районный исполнительный комитет.

В Молотковичской вспомогательной школе-интернате открылся цех по производству мебели
 В Молотковичской вспомогательной школе-интернате открылся цех по производству мебели
 В Молотковичской вспомогательной школе-интернате открылся цех по производству мебели
 В Молотковичской вспомогательной школе-интернате открылся цех по производству мебели
 В Молотковичской вспомогательной школе-интернате открылся цех по производству мебели
В торжественной церемонии открытия цеха по производству мебели принимали участие почетные гости. Среди них заместитель директора Департамента сотрудничества в целях развития Министерства иностранных дел Республики Польша Марек Куберски, первый секретарь Посольства Республики Польша в Республике Беларусь Магдалена Сидорович, председатель Союза сельских гмин Подляского воеводства Мирослав Лех, председатель Пинского районного Совета депутатов Иосиф Гузич, заместители председателя Пинского райисполкома Дмитрий Полховский, Сергей Куницкий, Александр Будник, заместитель начальника главного управления по образованию Брестского облисполкома Ирина Попова и другие.

В Молотковичской вспомогательной школе-интернате открылся цех по производству мебели
 В Молотковичской вспомогательной школе-интернате открылся цех по производству мебели
 В Молотковичской вспомогательной школе-интернате открылся цех по производству мебели
 В Молотковичской вспомогательной школе-интернате открылся цех по производству мебели
 В Молотковичской вспомогательной школе-интернате открылся цех по производству мебели
После перерезания красной ленточки почетные гости смогли ознакомиться с тем, как налажена работа в цеху, увидеть образцы выпускаемой продукции. В завершение в школе-интернате состоялся семинар на тему «Создание специального предприятия для людей с ограниченными возможностями в Республике Беларусь».

Подробности читайте в ближайших выпусках «Полесской правды».

Наталья МИЛЕВСКАЯ.
Фото автора.

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