Уроженец Лиды снова выдвигается в президенты, обещает по 200 рублей за подпись





Бывший депутат Палаты представителей, бизнесмен и политзаключенный Сергей Скребец заявил о президентских амбициях.

Скребец уже дважды пытался баллотироваться в президенты, но ни разу не был зарегистрирован. В 2001 году подписи за него признали недействительными, а в 2006 году Скребец из СИЗО поддержал Александра Козулина.

«На третий раз должно повезти», — говорит он.

Какую же сегодня политическую силу представляет Скребец? «Оргкомитет социал-демократической партии Свобода». Он говорит, что попыток регистрации партии даже не предпринималось, мол, бессмысленно.

Последние годы Скребец поскитался по социал-демократическим партиям. Являлся заместителем Станислава Шушкевича, впоследствии — генеральным секретарем в оргкомитете партии Николая Статкевича.

«Со Статкевичем мы разошлись во взглядах. Я против уличных акций, не хочу подставлять людей, но Статкевич — за их проведение», — отмечает Скребец.

Сергей Скребец говорит, что уже 15 лет без работы. «500 тысяч тунеядцев, 100 тысяч людей, которым запрещен выезд за границу — это те, на кого можно опереться в президентской кампании. Всего же протестная база составляет, по моим подсчетам, около 3 миллионов человек», — говорит он.

Политик обещает платить по 200 рублей за каждую собранную в его поддержку подпись, но только в случае победы на выборах. «Платить за поражения я не намерен. 10 миллионов долларов не такая и большая сумма», — говорит он.

Каким будет главный лозунг кампании Скребца? «Стабильность. А то лозунг такой есть, а стабильности нет».

Сергей Скребец родился в 1963 году в Лиде. Бизнесмен. Являлся гендиректором торгового дома «Бел-Бабаевское». Депутат Палаты представителей (2000—2004). Был приговорен к 2,5 года заключения за приготовление к даче взятки. Выступал за более широкую интеграцию с Россией, сообщает «Наша нива».