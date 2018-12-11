Геть! За две недели из Украины в Беларусь вернули 380 россиян

tut.by, что в последнее время ситуация стабилизировалась, количество возвращённых россиян держится на одном уровне. Украинские сведения отличаются от белорусских: только авиарейсами в Беларусь возвращено около 400 человек. К ним добавляется около десятка человек, которые пытались попасть на украинскую территорию через автодорожные пункты пропуска. В Госпогранкомитете Беларуси рассказаличто в последнее время ситуация стабилизировалась, количество возвращённых россиян держится на одном уровне. Украинские сведения отличаются от белорусских: только авиарейсами в Беларусь возвращено около 400 человек. К ним добавляется около десятка человек, которые пытались попасть на украинскую территорию через автодорожные пункты пропуска.









Возвращение украинцами россиян связано с введением в отдельных регионах страны военного положения (украинские власти ввели его из-за угрозы наземной агрессии со стороны России). Не пропускаются мужчины с российскими паспортами в возрасте от 16 до 60 лет (если нет уважительных причин для поездки). Всего через разные границы не было пропущено в Украину более тысячи граждан России. Что касается случаев с белорусами, то их возврат с границы с военным положением не связан.



