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Геть! За две недели из Украины в Беларусь вернули 380 россиян

11.12.2018 22:27 — Разное | Партизан  
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С 26 ноября около 380 россиян неудачно пытались попасть в Украину через Беларусь. Их вернули, более 260 человек — на самолетах, других — наземным транспортом.

В Госпогранкомитете Беларуси рассказали  tut.by, что в последнее время ситуация стабилизировалась, количество возвращённых россиян держится на одном уровне. Украинские сведения отличаются от белорусских: только авиарейсами в Беларусь возвращено около 400 человек. К ним добавляется около десятка человек, которые пытались попасть на украинскую территорию через автодорожные пункты пропуска.


Возвращение украинцами россиян связано с введением в отдельных регионах страны военного положения (украинские власти ввели его из-за угрозы наземной агрессии со стороны России). Не пропускаются мужчины с российскими паспортами в возрасте от 16 до 60 лет (если нет уважительных причин для поездки). Всего через разные границы не было пропущено в Украину более тысячи граждан России. Что касается случаев с белорусами, то их возврат с границы с военным положением не связан.


 
 
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С 26 ноября около 380 россиян неудачно пытались попасть в Украину через Беларусь. Их вернули, более 260 человек — на самолетах, других — наземным транспортом.
 
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