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Геть! За две недели из Украины в Беларусь вернули 380 россиян
С 26 ноября около 380 россиян неудачно пытались попасть в Украину через Беларусь. Их вернули, более 260 человек — на самолетах, других — наземным транспортом.
В Госпогранкомитете Беларуси рассказали
Возвращение украинцами россиян связано с введением в отдельных регионах страны военного положения (украинские власти ввели его из-за угрозы наземной агрессии со стороны России). Не пропускаются мужчины с российскими паспортами в возрасте от 16 до 60 лет (если нет уважительных причин для поездки). Всего через разные границы не было пропущено в Украину более тысячи граждан России. Что касается случаев с белорусами, то их возврат с границы с военным положением не связан.
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С 26 ноября около 380 россиян неудачно пытались попасть в Украину через Беларусь. Их вернули, более 260 человек — на самолетах, других — наземным транспортом.
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